“Se equivocó de carrera”: Entrevista de Majo Aguilar resurge en un momento de crisis de Ángela Aguilar

Ambas intérpretes recordaron a su abuelo, Antonio Aguilar, con motivo de su natalicio. (Fotos: @majo_aguilar, @angela_aguilar_, Instagram)

Un video del pasado de Majo Aguilar volvió a circular en redes sociales y detonó una nueva ola de reacciones en torno a Ángela Aguilar, quien enfrenta uno de los momentos más complejos de su carrera.

El clip resurgió en medio de la polémica reciente que rodea a la intérprete, marcada por su relación con Christian Nodal y la controversia por el video “Un vals”, donde aparece una modelo que muchos comparan con Cazzu.

Paralelamente, han surgido versiones extraoficiales de tensiones en la relación derivadas de una presunta infidelidad de parte de Nodal.

En ese contexto, las declaraciones de su prima cobraron nueva relevancia.

Los controvertidos comentarios de Majo Aguilar

En el video, grabado durante una dinámica con el conductor Pedro Prieto, Majo Aguilar respondió a una pregunta incómoda sobre quién de sus primos tenía la “peor voz”.

Tras la insistencia de los presentes, lanzó comentarios que hoy generan controversia: “¿La voz que no soporto, que odio? Pues yo creo que Ángela no va a triunfar. No sabe cantar, se equivocó de carrera, lo hace muy mal. No es profesional, está fea”.

En su momento, el intercambio se interpretó como una broma y no tuvo mayor impacto. Sin embargo, el contexto actual cambió la lectura del público. Usuarios en redes sociales retomaron el video y algunos incluso respaldaron las palabras, al afirmar que la llamada “Princesa del regional mexicano” “no tiene talento”.

La cantante Majo Aguilar participó en el programa de televisión SNSerio, donde ofreció sus perspectivas sobre diversos temas frente a la audiencia. (Captura de pantalla: TikTok)

El episodio alimentó la narrativa de una supuesta rivalidad entre ambas cantantes, quienes han sido comparadas de forma constante dentro del regional mexicano.

A pesar de ello, las dos han negado diferencias en distintas ocasiones. Ángela Aguilar ha defendido su relación familiar con claridad: “¿Cómo fregados voy a sentir una rivalidad con mi prima Majo? Majo y yo pasábamos todas las navidades juntas, estuvimos juntas; es mi prima mayor, mis papás eran como: ‘Majo, cuida a Ángela’, o sea, ella era la que me cuidaba, la que estaba conmigo, jugábamos, veíamos caricaturas”.

Majo Aguilar rompió el silencio, aunque lo hizo con mesura, distancia y un toque de humor. (Fotos: @majo_aguilar, @angela_aguilar_, Instagram)

Por su parte, Majo también ha evitado alimentar la polémica, aunque en una ocasión reaccionó con molestia ante cuestionamientos de la prensa sobre la boda de su prima: “Qué pregunta tan ridícula”.

A la par del resurgimiento del video, otro elemento avivó las especulaciones: la reciente reunión entre Majo Aguilar y Emiliano Aguilar. El propio cantante compartió detalles del encuentro y dejó abierta la posibilidad de una colaboración:

“Mi inspiración para empezar a soltarme es mi prima Majo, porque ella se abrió sola y mira dónde está ahora. Ayer la vi, fuimos a comer y todo estuvo bien chido. Tenía ya rato (de no verla). No sé si se va a enojar si lo digo, pero posiblemente, posiblemente, posiblemente haya algo por ahí”.

El resurgimiento del video ocurre en un momento clave y reconfigura la conversación digital. Más allá de su origen humorístico, el material se convirtió en un nuevo foco de debate sobre la relación entre ambas figuras del regional mexicano.