México

José Alberto Patiño, ganador del Ariel 2025, aborda la crisis personal que lo llevó a vivir en un albergue

Su trayectoria incluye más de tres décadas en teatro, cabaret y producción escénica

Guardar
Hombre de tez morena y cabello largo y oscuro, con barba y bigote finos, vistiendo camiseta sin mangas negra, mira fijamente a la cámara sobre fondo blanco
José Alberto Patiño, quien vive con VIH, alza la voz sobre la posible interrupción de su tratamiento, destacando la vulnerabilidad de pacientes con esta condición. (José Alberto Patiño)

El caso de José Alberto Patiño expone una de las contradicciones más duras de la industria cultural en México: el reconocimiento no siempre garantiza estabilidad. A meses de recibir el Ariel a Mejor Revelación Actoral por No nos moverán, el intérprete enfrenta una crisis económica, de salud y seguridad en la Ciudad de México.

El propio actor relató a TVNotas que su paso por un albergue en Tepito resultó insostenible. “Me fui al albergue el martes, ahí dormí solo una noche, pero me chiflan, no me siento seguro. Ayer preferí caminar toda la noche hasta que dieron las 7:00 de la mañana”, contó. Su testimonio refleja un entorno hostil que lo obligó a abandonar el lugar.

La situación se agravó tras perder su empleo en el programa Pilares en mayo de 2025. Desde entonces, enfrenta dificultades para cubrir necesidades básicas.

“Estoy con 2 pesos. No hay despensa. Tengo agua. Sin afán de victimizarme, estoy en una situación complicada”.

El contraste con su logro en los Premios Ariel resulta evidente. Patiño cuestionó la percepción pública sobre el éxito en el cine.

“Se cree que por haber ganado el Ariel gano millones... que voy a cenar con Ana Serradilla o Ana Claudia Talancón, y no es así”.
(Instagram: @mrpatoinc)
(Instagram: @mrpatoinc)

Su trayectoria incluye más de tres décadas en teatro, cabaret y producción escénica. Aun así, el reconocimiento no se tradujo en nuevas oportunidades. “¿Cómo es posible que después de 30 años de carrera, tras mi debut en el cine, con un Ariel, haya un silencio absoluto? Desde septiembre que gané el premio estoy yendo a tocar puertas, hago castings y pido apoyos, y se me han negado”, expresó.

A la crisis económica se suma un episodio de violencia reciente. El actor relató que sufrió un asalto a mano armada en la colonia Guerrero: “Me abordan, asaltan, pegan y me quitan el celular y lo de la venta”. El ataque incluyó amenazas directas: “Me tiró a matar. Terminé hincado, llorando y rogándole que no me matara”.

En paralelo, enfrenta un reto de salud. Vive con VIH desde hace dos años y alertó sobre el riesgo de perder su tratamiento: “Necesito mi tratamiento antirretroviral puntual todos los días, cada mes… Si lo dejo, se desata y me hago resistente”.

Imagen en blanco y negro del actor José Alberto Patiño mirando hacia la derecha, con texto en español solicitando ayuda sobre fondo amarillo y negro
El entorno cercano del actor inició una campaña para reunir fondos para ayudarlo. (Campaña de apoyo al actor José Alberto Patiño)

Pese al panorama, mantiene una postura firme frente al estigma: “Hay mucha ignorancia, desinformación y prejuicios. A mí no me da vergüenza hablar sobre el tema. Es importante hacerlo visible y hablar del derecho que tenemos todas las personas a la salud”.

El actor también reconoció el impacto emocional del proceso: “Hay días en que estás profundamente triste, y no quisieras seguir esforzándote y viviendo”.

Aun así, insiste en su vocación: “Quiero seguir haciendo arte. El mundo no me deja. Trato de ser positivo y no dejarme vencer por la contrariedad. Si no, pierdo la batalla antes de haber iniciado la guerra”. Su historia reabre el debate sobre las condiciones laborales en el sector artístico y la falta de redes de apoyo para sus creadores.

Temas Relacionados

José Alberto PatiñoPremio Arielmexico-entretenimiento

Más Noticias

Café, té verde o jugos naturales: cuál es la mejor bebida para revertir la esteatosis hepática

Cuando se integran en una dieta adecuada y acompañados de la eliminación de azúcares y grasas saturadas, suelen tener efectos positivos

Café, té verde o jugos naturales: cuál es la mejor bebida para revertir la esteatosis hepática

Cuidado: el trámite bancario que debes realizar para que no bloqueen tus transferencias sin previo aviso

Si el banco detecta que tus datos biométricos no están al día, restringirá ciertas operaciones hasta que acudas a regularizarlos en sucursal

Cuidado: el trámite bancario que debes realizar para que no bloqueen tus transferencias sin previo aviso

Hot cakes de avena con trigo: un desayuno lleno de fibra que favorece la digestión

Una alternativa casera que combina practicidad, buen sabor y beneficios para iniciar la mañana con energía

Hot cakes de avena con trigo: un desayuno lleno de fibra que favorece la digestión

Pemex en llamas: cuatro meses, múltiples derrames y una refinería que acumula muertes

Derrames, incendios y explosiones marcan y acumulan incidentes en Veracruz, Texas, Tabasco y el Golfo de México

Pemex en llamas: cuatro meses, múltiples derrames y una refinería que acumula muertes

Alejandro Zendejas niega que el América esté en crisis tras quedar fuera de Concachampions: “Así es el futbol”

El conjunto dirigido por André Jardine suma tres torneos consecutivos sin alcanzar la Final del certamen

Alejandro Zendejas niega que el América esté en crisis tras quedar fuera de Concachampions: “Así es el futbol”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Por introducir celulares y drogas al penal: detienen a cinco custodios en Morelos con alcohol y hasta cuchillos tácticos

Por introducir celulares y drogas al penal: detienen a cinco custodios en Morelos con alcohol y hasta cuchillos tácticos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de abril

Juan Pablo Penilla y el Cártel del Noreste: el papel que EEUU le atribuye al abogado del Z-40 en la red criminal

Identifican a sinaloense asesinado en Nuevo León como Juanito García, cantante de narcocorridos

Alcalde de Taxco reaparece tras secuestro junto a su padre: “Uno se aferra a su fe”

ENTRETENIMIENTO

“Se equivocó de carrera”: Entrevista de Majo Aguilar resurge en un momento de crisis de Ángela Aguilar

“Se equivocó de carrera”: Entrevista de Majo Aguilar resurge en un momento de crisis de Ángela Aguilar

Minecraft Experience Villager Rescue en México: ubicación, actividades y cómo vivir la experiencia interactiva

El mensaje que Christian Nodal habría enviado al director de “Un vals” tras la polémica por la modelo parecida a Cazzu

Pepe Aguilar estaría furioso con Christian Nodal tras la polémica por el video de “Un Vals”, según Javier Ceriani

Dagna Mata revela que fue contratada como extra en el videoclip de Nodal: “No sabía que iba a ser protagonista”

DEPORTES

Alejandro Zendejas niega que el América esté en crisis tras quedar fuera de Concachampions: “Así es el futbol”

Alejandro Zendejas niega que el América esté en crisis tras quedar fuera de Concachampions: “Así es el futbol”

¿Qué le dijo Son Heung-Min a Erik Lira tras la eliminación de Cruz Azul en Concacaf?

Estas son las claves que explican el crecimiento del automovilismo mexicano

Henry Martín explota tras fracaso del América ante Nashville en la Concachampions 2026: “No estamos a la altura”

Obed Vargas hace historia al clasificar a Semifinales de la Champions: ¿qué otros mexicanos lo han logrado?