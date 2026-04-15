José Alberto Patiño, ganador del Ariel 2025, aborda la crisis personal que lo llevó a vivir en un albergue

José Alberto Patiño, quien vive con VIH, alza la voz sobre la posible interrupción de su tratamiento, destacando la vulnerabilidad de pacientes con esta condición. (José Alberto Patiño)

El caso de José Alberto Patiño expone una de las contradicciones más duras de la industria cultural en México: el reconocimiento no siempre garantiza estabilidad. A meses de recibir el Ariel a Mejor Revelación Actoral por No nos moverán, el intérprete enfrenta una crisis económica, de salud y seguridad en la Ciudad de México.

El propio actor relató a TVNotas que su paso por un albergue en Tepito resultó insostenible. “Me fui al albergue el martes, ahí dormí solo una noche, pero me chiflan, no me siento seguro. Ayer preferí caminar toda la noche hasta que dieron las 7:00 de la mañana”, contó. Su testimonio refleja un entorno hostil que lo obligó a abandonar el lugar.

La situación se agravó tras perder su empleo en el programa Pilares en mayo de 2025. Desde entonces, enfrenta dificultades para cubrir necesidades básicas.

“Estoy con 2 pesos. No hay despensa. Tengo agua. Sin afán de victimizarme, estoy en una situación complicada”.

El contraste con su logro en los Premios Ariel resulta evidente. Patiño cuestionó la percepción pública sobre el éxito en el cine.

“Se cree que por haber ganado el Ariel gano millones... que voy a cenar con Ana Serradilla o Ana Claudia Talancón, y no es así”.

(Instagram: @mrpatoinc)

Su trayectoria incluye más de tres décadas en teatro, cabaret y producción escénica. Aun así, el reconocimiento no se tradujo en nuevas oportunidades. “¿Cómo es posible que después de 30 años de carrera, tras mi debut en el cine, con un Ariel, haya un silencio absoluto? Desde septiembre que gané el premio estoy yendo a tocar puertas, hago castings y pido apoyos, y se me han negado”, expresó.

A la crisis económica se suma un episodio de violencia reciente. El actor relató que sufrió un asalto a mano armada en la colonia Guerrero: “Me abordan, asaltan, pegan y me quitan el celular y lo de la venta”. El ataque incluyó amenazas directas: “Me tiró a matar. Terminé hincado, llorando y rogándole que no me matara”.

En paralelo, enfrenta un reto de salud. Vive con VIH desde hace dos años y alertó sobre el riesgo de perder su tratamiento: “Necesito mi tratamiento antirretroviral puntual todos los días, cada mes… Si lo dejo, se desata y me hago resistente”.

El entorno cercano del actor inició una campaña para reunir fondos para ayudarlo. (Campaña de apoyo al actor José Alberto Patiño)

Pese al panorama, mantiene una postura firme frente al estigma: “Hay mucha ignorancia, desinformación y prejuicios. A mí no me da vergüenza hablar sobre el tema. Es importante hacerlo visible y hablar del derecho que tenemos todas las personas a la salud”.

El actor también reconoció el impacto emocional del proceso: “Hay días en que estás profundamente triste, y no quisieras seguir esforzándote y viviendo”.

Aun así, insiste en su vocación: “Quiero seguir haciendo arte. El mundo no me deja. Trato de ser positivo y no dejarme vencer por la contrariedad. Si no, pierdo la batalla antes de haber iniciado la guerra”. Su historia reabre el debate sobre las condiciones laborales en el sector artístico y la falta de redes de apoyo para sus creadores.