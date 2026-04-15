México

Quién es Ruth González Silva, senadora del PVEM que buscaría la gubernatura de San Luis Potosí

Aunque su nombre ya circula como una de las principales aspirantes, González Silva insistió en que aún está evaluando las condiciones internas del partido y el respaldo ciudadano

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La preparación académica de Ruth González ha cobrado relevancia ante el posible escenario electoral de 2027 en San Luis Potosí.
La preparación académica de Ruth González ha cobrado relevancia ante el posible escenario electoral de 2027 en San Luis Potosí.

La senadora Ruth González Silva, integrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), se ha posicionado como una de las figuras políticas clave rumbo a las elecciones de 2027 en San Luis Potosí, donde podría competir por la gubernatura.

Sin embargo, González Silva ha externado que aún no ha tomado una decisión final: “Yo no he decidido si voy a ir o no voy a ir”, dijo durante un encuentro con medios en el Senado esta semana.

Trayectoria política de Ruth González

Ruth Miriam González Silva nació el 6 de agosto de 1986 en San Luis Potosí. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación, formación que le permitió desarrollar habilidades en manejo de imagen pública, comunicación política y trabajo comunitario.

Su carrera política ha estado vinculada desde sus inicios al proyecto del PVEM en la entidad, especialmente al grupo político encabezado por su esposo, el actual gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Trayectoria política: del DIF al Senado

Antes de ocupar un cargo legislativo, González Silva tuvo un papel relevante en el ámbito asistencial. Fue presidenta honoraria del Sistema DIF en:

  • Soledad de Graciano Sánchez (2015–2021)
  • San Luis Potosí (2021–2024)

Desde estas posiciones impulsó programas sociales dirigidos a sectores vulnerables, lo que le dio visibilidad pública en el estado.

En 2024 dio el salto a la política electoral al ser postulada como candidata al Senado por el PVEM, logrando el triunfo con más del 38% de los votos en fórmula con Gilberto Hernández Villafuerte.

Actualmente se desempeña como:

  • Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte
  • Secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social
  • Integrante de diversas comisiones legislativas

Aspiraciones a la gubernatura en 2027

En el escenario político rumbo a 2027, Ruth González Silva es considerada la principal carta del PVEM para contender por la gubernatura de San Luis Potosí. Incluso, liderazgos del partido la han perfilado como candidata, en un contexto donde el Verde busca competir incluso sin alianzas.

La propia senadora ha reconocido que no descarta competir por el cargo, aunque ha señalado que aún no toma una decisión definitiva.

Debate por posible nepotismo

Uno de los puntos más polémicos en torno a su eventual candidatura es su vínculo familiar con el actual gobernador, lo que ha generado críticas por posible nepotismo político.

Este debate se da en medio de reformas impulsadas a nivel federal para limitar la sucesión de familiares en cargos públicos, aunque su aplicación plena está prevista hasta 2030.

Además, en San Luis Potosí se discutió una reforma local que obligaría a los partidos a postular mujeres a la gubernatura en 2027 —conocida como “Ley Esposa”—, la cual fue posteriormente vetada tras generar controversia.

Perfil político rumbo a 2027

Con una combinación de:

  • Experiencia en programas sociales
  • Posición en el Senado
  • Respaldo del grupo político en el poder estatal

Ruth González Silva se perfila como una figura central en la disputa por la gubernatura de San Luis Potosí. Su eventual candidatura no solo marcaría la continuidad del proyecto del PVEM en la entidad, sino que también mantendrá el debate sobre los límites entre la estrategia política y el nepotismo en México.

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