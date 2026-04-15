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Crawford revela en qué momento se dio cuenta que podía vencer a Canelo antes de su combate: " No puede ganarme"

El estadounidense subió hasta tres divisiones de peso para el combate contra el mexicano

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Sep 13, 2025; Las Vegas, Nevada, USA; Canelo Alvarez (black/gold trunks) and Terence Crawford (black/red trunks) box during their super middleweight title bout at Allegiant Stadium. Mandatory Credit: Joe Camporeale-Imagn Images
Terence Crawford pasó a la historia del boxeo mundial cuando derrotó a Saúl Canelo Álvarez el pasado 13 de septiembre en Riad, Arabia Saudita (Joe Camporeale-Imagn Images via REUTERS)

Terence Crawford pasó a la historia del boxeo mundial cuando derrotó a Saúl Canelo Álvarez el pasado 13 de septiembre en Riad, Arabia Saudita por decisión unánime luego de que los tres jueces lo vieran ganar con tarjetas 116-112, 115-113 y 115-113.

Bud destronó al tapatío y le arrebató los cuatro cinturones mundiales de las 168 libras (CMB, AMB, OMB y FIB). Sin embargo, después de esa victoria histórica, el estadunidense decidió dar un paso al costado y “colgar los guantes” para ponerle fin a su carrera profesional.

Aunque han transcurrido varios meses, en una charla reciente Crawford relató detalles sobre el combate y compartió el momento en que comprendió que podía imponerse al mexicano.

Terence Crawford propina un puñetazo al mexicano Saúl "Canelo" Álvarez en un combate por los títulos de los supermedianos, el sábado 13 de septiembre de 2025, en Las Vegas (AP Foto/David Becker)
Terence Crawford venció a Canelo y le arrebató la corona de los supermedianos la noche del 13 de septiembre de 2025 en Las Vegas (AP Foto/David Becker)

Crawford revela en qué momento podía vencer a Canelo

En una entrevista en el canal de Jai McAlliste, Terence Crawford afirmó que desde su etapa en la división wélter ya buscaba un combate contra Álvarez. El estadounidense recordó que ya consideraba subir tres categorías para enfrentar al mexicano, convencido de que podía superarlo en el ring.

Crawford relató que después de presenciar la pelea entre Canelo y Edgar Berlanga, concluyó que el tapatío no tenía posibilidades de vencerlo.

“Cuando yo estaba en 147 libras, ya estaba retando a Canelo Álvarez. Ya decía que iba a subir tres divisiones para enfrentarlo. Cuando fui con Turki a verlo pelear contra Berlanga. Vimos esa pelea y yo dije: ‘No puede ganarme. No puede ganarme’. Yo pensaba: ‘este tipo no puede ganarme’. Y me decían: ‘Consigue una pelea en 160 o 168 antes de enfrentarlo’. Y yo respondía: ‘No necesito peleas. No puede ganarme’”, recordó el ex campeón mundial.

El notable gesto de Crawford con Canelo después de la pelea

Cabe recordar que la mayoría de expertos no daban al norteamericano como favorito en las apuestas para el combate ya que subió hasta tres divisiones de peso. A pesar de esto, la adaptación que tuvo en la división fue exitosa.

¿Qué sigue para Saúl Álvarez?

El futuro de Álvarez parece estar cada vez más definido. Tras perder el campeonato indiscutido de los supermedianos y ser operado del codo, regresará a los cuadriláteros el 12 de septiembre de 2026 en una velada que según Turki anunció será Canelo vs el resto mundo.

Canelo Álvarez peleará por un campeonato mundial en septiembre (Instagram | zorritolunaa)
Canelo Álvarez peleará por un campeonato mundial en septiembre (Instagram | zorritolunaa)

La figura del boxeo mexicano volverá a la actividad boxística y peleará por un campeonato mundial, y aunque todavía no está definido su rival, todo parece indicar que su próximo contrincante será Christian Mbilli.

Este nombre surge luego de que el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) nombrara al francés como campeón del mundo, y de que lo obligaran a defender el título por primera vez, fecha en la que regresará Álvarez.

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