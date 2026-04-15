¿Guiño a la selección mexicana por el Mundial 2026? Diablos Rojos del México presenta jersey en verde y rojo para esta temporada

El conjunto escarlata dio a conocer las cuatro indumentarias que utilizarán durante esta temporada. (Infobae México: Jovani Pérez)

Los Diablos Rojos del México presentaron sus nuevos uniformes para la campaña 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol, donde los escarlatas buscarán defender la corona e ir por el tricampeonato.

Como es tradición cada año, este martes 14 de abril se realizó un evento especial en el Estadio Alfredo Harp Helú para revelar los nuevos diseños no solamente de los jerseys, sino también del resto de la línea de productos como chamarras, gorras y productos, los cuales se podrán encontrar en la Tienda Diablos.

Diseño de los uniformes

Con estos jerseys, los escarlatas buscarán la defensa de su campeonato. (Instagram: Diablos Rojos del México)

Los Diablos Rojos del México anunciaron cuatro jerseys para la temporada 2026 de la LMB, combinando diseños clásicos con propuestas audaces. Mientras algunos mantienen la esencia escarlata del club, otros rompen con la tradición para captar nuevas audiencias.

Los uniformes más tradicionales, blanco y rojo, lucen el parche de bicampeones en la manga derecha y un relieve innovador que simula llamas infernales. El jersey rojo, con “México” al frente, ya se estrenó en pretemporada durante la Baseball Champions League, Torneo Interliga y Copa León 450.

El blanco recupera el logo icónico del inicio del siglo, especialmente de 2003, cuando los Diablos lograron su bicampeonato anterior con el hit de oro de José Luis “Borrego” Sandoval en la entrada 13 del Juego 5 de la Serie Final.

Sin embargo, el jersey verde es el más comentado en redes sociales por su ruptura con lo convencional, el cual está inspirado en el Mundial 2026, donde México será sede. Con “México” al frente y la frase “La mejor inversión está en México” , este jersey busca conectar con la afición futbolera.

“Trabajamos mucho este jersey conmemorativo por la importancia del año mundialista en casa”, explicó Jorge Del Valle, presidente ejecutivo de los Diablos. “Aunque beisbol y fútbol son distintos, ambos representan a México. Es una colaboración con New Era que celebra nuestra cultura”.

Completando la colección, el uniforme guinda incorpora detalles en azul menta, color que revolucionó los diseños previos y ahora presenta un giro fresco.

Diablos presentan su anillo de bicampeón

Observa los detalles que engalanan la joya de los monarcas de la LMB. (Instagram: Diablos Rojos del México)

A horas del inicio de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB), los Diablos Rojos del México celebraron su legado con la entrega del anillo de bicampeones, una pieza exclusiva que inmortaliza los títulos conquistados en las campañas 2024 y 2025.

En este evento estuvieron presentes todos los elementos de la Pandilla Escarlata, tanto dirigentes como jugadores, quienes portaron con orgullo esta joya que simboliza el esfuerzo del club a lo largo de las últimas dos temporadas.

Fabricado por la prestigiosa empresa Jostens, el anillo encapsula identidad, historia y supremacía. Su diseño central presenta el logo del equipo rodeado de elementos geométricos que evocan disciplina y estrategia, con los colores verde, blanco y rojo de la bandera mexicana engastados en piedras preciosas para reforzar el orgullo nacional.

La argolla presume la leyenda “Los Reyes de México” y diamantes que rodean el logotipo escarlata. Un costado muestra el bicampeonato de la LMB con el porcentaje de juegos ganados, mientras el otro lleva el nombre del jugador.

En la base se encuentra la frase “Reyes del Siglo”, y al abrirse revela el trofeo de la Baseball Champions League y la Copa Zaachila del año pasado.