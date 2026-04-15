Ex vicealmirante Manuel Farías Laguna pide a Sheinbaum que intervenga en su proceso por huachicol fiscal

(Jovani Pérez/ Infobae México)

Manuel Roberto Farías Laguna, ex vicealmirante de la Secretaría de Marina (Semar), envió una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la que le solicitó su intervención en el proceso que lleva al ser acusado por presuntamente liderar una red de huachicol fiscal.

El ex marino se encuentra vinculado a proceso por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos bajo la causa penal 325/2025, y permanece en prisión preventiva en el Centro de Reinserción Social Número 1, conocido como “El Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Luego de que su defensa ha acusado en varias ocasiones que la Fiscalía General de la República (FGR) no les ha entregado la carpeta de investigación completa y sin omitir datos, Farías Laguna optó por enviar una segunda carta a la presidenta para solicitar su intervención.

En la misiva acusó que se le está vulnerando el debido proceso y el derecho a una defensa adecuada debido a que ha solicitado mediante la FGR diversos actos de investigación desde el pasado 7 de noviembre de 2025, pero la Marina no se los proporcionaría bajo el argumento de posibles afectaciones a la Seguridad Nacional y al Estado Mexicano.

“Me deja en un completo estado de indefensión ya que la información que estoy solicitando es con la única finalidad de probar y demostrar mi inocencia en estos hechos que se me pretenden imputar”, acusó en la carta.

Acusó que la Marina lo dio de baja de manera arbitraria

La defensa de Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna acusa a la FGR de incumplir la entrega completa de la carpeta de investigación. (Marina)

Además, Farías Laguna hizo énfasis en que sus 33 años de servicio no lo hacen ajeno a la Marina, por lo que afirmó que la opacidad en su caso atentan contra los principios de legalidad.

El ex vicealmirante acusó que el pasado 18 de diciembre de 2025 se le dio de baja de la Marina se forma “arbitraria” debido a que existen mecanismos para llevar el proceso legal y, una vez resuelto, se le otorgue la sanción correspondiente.

Dicha situación provocó que tanto él, como sus hijas y familia, ya no tengan seguro médico debido a que no recibe sus emolumentos pese a la presunción de inocencia.

Cabe señalar que pese a presentar un amparo contra su baja, un juez federal le negó su reincorporación a la Marina al señalar que podría perjudicar el interés social porque la destitución de sus labores garantiza el adecuado desarrollo de la función pública.

Ex marino pidió se le entregue la información solicitada: Sheinbaum ya le da seguimiento a su petición

Foto: Especial

Manuel Roberto Farías Laguna solicitó a la presidenta que intervenga para que la Marina proporcione la información que ha solicitado por medio de la FGR para el esclarecimiento de su caso.

Por su parte, el despacho que dirige la defensa del ex vicealmirante compartió el documento en el que se le notificó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ya había recibido su misiva y, por lo tanto, solicitó se atienda su petición.

El documento, firmado por Adriana Contreras Vera, Directora General de Atención Ciudadana, también señala que serán los encargados de constatar que su solicitud tenga una respuesta.

Tanto Manuel Roberto como su hermano, Fernando Farías Laguna, son señalados por las autoridades federales por presuntamente liderar la red de tráfico de combustible conocida como “Los Primos”, con la que eludieron controles fiscales y aduaneros para introducir millones de litros de hidrocarburo desde Estados Unidos.

Actualmente, Fernando Farías Laguna se encuentra prófugo de la justicia.