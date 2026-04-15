Humane World for Animals revela que el 91% de los mexicanos exigen prohibir todo acto de crueldad animal y establecer sanciones más severas

Los animalistas buscan consolidar un marco jurídico sólido que priorice el bienestar de las criaturas y protegerlos de cualquier acto que atente contra su integridad. (Alcaldía de Bogotá/Idpyba)

Humane World for Animals México incita a los legisladores para aprobar de forma urgente una nueva Ley General de Protección Animal que prohíba toda forma de crueldad contra los animales y fortalezca su tutela a nivel nacional.

Las reformas constitucionales de 2024 establecieron un plazo de 180 días para legislar en esta materia, un compromiso que ya se venció hace tiempo.

El objetivo principal es que dicha reforma se apruebe antes de que concluya el actual periodo de sesiones legislativas a finales de este mes, buscando consolidar un marco jurídico sólido que priorice el bienestar animal en todo el país.

Imperativo ético para Ley Animal

(People for the Ethical Treatment of Animals)

Antón Aguilar, director ejecutivo de Humane World for Animals México, enfatizó la urgencia de esta acción para salvaguardar la salud de todos los animales:

“Una Ley General de Bienestar Animal no solo es un requisito constitucional, sino un imperativo ético para una sociedad que respeta la vida en todas sus formas. Instamos a los legisladores a aprobar un proyecto sólido y progresista en esta sesión. La ciudadanía respalda reconocer a los animales como seres sintientes, sanciones estrictas contra la crueldad y su inclusión en planes ante desastres. No desperdiciemos esta oportunidad histórica; una ley débil no honraría la reforma constitucional”, comentó el dirigente.

En noviembre de 2024, México aprobó una reforma constitucional que reconoce el bienestar animal como principio fundamental, la cual facultó al Congreso para legislar en protección animal e hizo obligatoria la educación en escuela sobre la responsabilidad de cuidar a estas criaturas y blindó estos derechos ante futuros cambios que se realicen en la legislación.

Cifras contundentes del apoyo ciudadano

Legisladores buscan impulsar la de lkey de protección animal. (@perritosdecasa / IG)

Las cifras de la encuesta nacional encargada por Humane World for Animals México hablan por sí solas y otorgan a los legisladores un mandato ciudadano claro para impulsar una Ley General de Bienestar Animal ambiciosa.

El respaldo masivo refleja la madurez social hacia la protección animal y presiona por reformas progresistas de amplio alcance.

La encuesta revela un apoyo abrumador a medidas clave de protección:

El 94% respalda programas compasivos de esterilización y participación comunitaria para el manejo ético de perros y gatos en situación de calle.

El 92% apoya prohibir el consumo de carne de perro y gato para la alimentación humana.

El 86% considera esencial incluir a los animales en la planificación y respuesta ante desastres.

El 75% cree que las pruebas en animales deben restringirse a situaciones de último recurso, cuando no existan alternativas disponibles.

Humane World for Animals ha participado activamente en foros públicos del Senado y la Cámara de Diputados, aportando evidencia científica y las voces de miles de ciudadanos comprometidos para fortalecer los proyectos de Ley General de Bienestar Animal.

Durante más de diez años, la organización ha trabajado en México para reducir el sufrimiento animal en hogares de compañía, granjas y laboratorios.

Su labor clave incluye prohibiciones federales a peleas de perros y pruebas cosméticas en animales, el reconocimiento constitucional de los animales como seres sintientes y, recientemente, la aprobación de una ley de protección animal en Oaxaca, el último estado sin esta legislación.