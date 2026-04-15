Hallan cinco cuerpos en pozo Guanajuato, dos son mujeres: van 234 cuerpos tan sólo en Irapuato

Las autoridades se desplazaron hasta la fosa común, donde hallaron los cuerpos en avanzado estado de descomposición - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cinco cuerpos fueron extraídos de un pozo de riego abandonado en los límites de los municipios de Villagrán y Santa Cruz de Juventino Rosas, en Guanajuato, entidad que ocupa el primer lugar nacional en homicidios dolosos y donde crecen los hallazgos de fosas clandestinas. La recuperación de los cadáveres, dos mujeres y tres hombres, expone una vez más la crisis de desapariciones en la región, según informes de autoridades estatales y colectivos de búsqueda de personas.

El hallazgo ocurrió tras varios reportes ciudadanos sobre olores nauseabundos provenientes del pozo. Grupos de búsqueda y personal de la Fiscalía General del Estado acudieron a la zona de sembradíos, apoyados por la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y Protección Civil estatal. Desde el lunes 13 de abril, los trabajos se concentraron en la extracción de los cuerpos, afectados por la dificultad del terreno y la profundidad del pozo.

Las autoridades informan que la zona permanece acordonada y con fuertes medidas de seguridad para proteger a quienes participan en las labores de búsqueda. La Fiscalía de Guanajuato mantiene el operativo activo, ya que se presume la posible existencia de más restos humanos en el sitio. Todos los cuerpos localizados han sido trasladados al Servicio Médico Forense, donde peritos intentan identificar a las víctimas y recabar pruebas.

El descubrimiento de fosas y cuerpos en Villagrán no es aislado. A finales de marzo de este año, un colectivo de búsqueda localizó ocho cuerpos dentro de un pozo en la comunidad de Mexicanos, también en Villagrán. En enero, autoridades y buscadoras hallaron dos fosas clandestinas en Santa Cruz de Juventino Rosas con al menos 18 cuerpos, resultado de la localización de 13 cadáveres íntegros y restos de cinco personas más en pozos agrícolas de las comunidades de San Antonio Morales y Franco Tavera.

El hallazgo se llevó a cabo luego de que se ejecutara una orden de cateo en un inmueble. Foto: Captura de pantalla/ Fiscalía de Guanajuato

De acuerdo con informes de inteligencia policial, Villagrán, Santa Cruz de Juventino Rosas y Cortazar, donde se han concentrado los hallazgos recientes, son municipios con fuerte presencia y control del Cártel de Santa Rosa de Lima. Esta organización habría convertido la región en uno de los puntos más críticos para el descubrimiento de fosas clandestinas y narcopozos en el país.

En Cortazar, en la comunidad de Valencia de Fuentes, otra fosa clandestina fue ubicada en enero, con 15 cuerpos extraídos en operación conjunta entre autoridades y colectivos. La magnitud de este fenómeno también se replica en Irapuato, donde tan solo en los últimos seis años se han detectado 30 fosas clandestinas y se han exhumado los restos de 234 personas. Uno de los casos más recientes es el de la comunidad de La Calera, donde se recuperaron 32 cuerpos, convirtiendo esa fosa en la segunda más grande del estado, después de la de Salvatierra, en la que en octubre de 2020 fueron exhumados 81 cadáveres.

Las fosas localizadas en la zona agrícola de Irapuato, incluida la de Tamahula, correspondieron a seis cuerpos, que ya fueron identificados por el colectivo Hasta Encontrarte. La información oficial ubica a Irapuato y Villagrán como epicentro de una crisis forense, con múltiples hallazgos en cortos periodos y bajo la constante alerta de colectivos dedicados a la búsqueda de personas desaparecidas.

Las actividades del Cártel de Santa Rosa de Lima en estos municipios estarían directamente vinculadas a la proliferación de narcopozos y fosas clandestinas, según las autoridades. Tanto en Villagrán como en sus comunidades, la presencia de pozos utilizados como sitios de disposición de cuerpos coincide con operativos recientes y una disputa territorial contra grupos delictivos rivales.

El saldo de homicidios en la entidad también mantiene cifras alarmantes: en febrero pasado, Guanajuato registró 262 asesinatos, lo que ratifica su posición como el estado con mayor incidencia de homicidio doloso a nivel nacional.

| Daniel Bejar

Las autoridades estatales y federales informan que los trabajos de extracción e investigación siguen en marcha en Villagrán y zonas aledañas. Anticipan nuevas actualizaciones sobre el número total de víctimas y avances en la identificación, mientras familiares de personas desaparecidas mantienen la exigencia de acciones efectivas para frenar el fenómeno y garantizar la búsqueda de justicia.

Hallazgos de fosas en Guanajuato confirman crisis forense

La frecuencia de los hallazgos en pozos y fosas agrícolas en Guanajuato ha revelado la magnitud de la crisis de desapariciones y violencia. Solo en este año, autoridades y colectivos de búsqueda han localizado decenas de cadáveres en Villagrán, Santa Cruz de Juventino Rosas, Cortazar e Irapuato.

El uso de parcelas y pozos de riego abandonados como sitios de ocultamiento se ha convertido en uno de los métodos recurrentes de los grupos delictivos en la región. Las intervenciones suelen iniciarse tras reportes ciudadanos por olores inusuales.

La vinculación directa entre la actividad de cárteles y la proliferación de fosas clandestinas refuerza las alertas presentadas por los colectivos buscadores, que exigen mayor protección y recursos para continuar con la localización e identificación de víctimas.

Las zonas ya resguardadas por fuerzas federales permanecen bajo investigación, con equipos forenses que continúan recabando pruebas para fortalecer las indagatorias sobre el esclarecimiento de estos crímenes en serie.

Al menos cinco cuerpos, dos mujeres y tres hombres, fueron recuperados de un pozo abandonado entre Villagrán y Santa Cruz de Juventino Rosas.

Guanajuato registra hallazgos recientes de fosas y narcopozos, con más de 250 asesinatos en febrero y 234 cuerpos exhumados en Irapuato en seis años.

Municipios identificados como zona de control del Cártel de Santa Rosa de Lima concentran la crisis de desapariciones en el estado.