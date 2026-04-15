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¿Cuándo pelea Canelo Álvarez? El boxeador mexicano confirma la fecha de su regreso al ring

El regreso del pugilista ya tiene fecha confirmada, aunque aún se define el rival

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Canelo Álvarez volverá a pelear el próximo 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudita (X@Canelo)
(X / @Canelo)

El boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez dio detalles sobre su próxima aparición en el ring este año, luego de atravesar un periodo de recuperación por molestias físicas acumuladas.

El campeón tapatío habló sobre su estado actual, el proceso de recuperación y los planes que ya tiene en puerta, en medio de la preparación de su equipo para definir rival y sede.

¿Por qué detuvo su actividad antes de volver a pelear?

Canelo Álvarez volverá a pelar el 12 de septiembre y lo hará por un campeonato mundial (X@Canelo)
(X / @Canelo)

Canelo explicó que decidió detener su actividad habitual para atender lesiones que se fueron acumulando con el paso del tiempo, una situación que lo llevó a modificar su calendario competitivo.

“Tenía que atenderme mi cuerpo, mis lesiones que tenía. Uno las va dejando pasar y se van acumulando. Me di ese tiempo para atenderme y vale la pena”, señaló el pugilista en declaraciones previas a un evento público.

El mexicano reconoció que, aunque en otros años solía mantener actividad en meses como mayo, en esta ocasión optó por priorizar su recuperación para regresar en mejores condiciones.

Canelo Álvarez ya tiene fecha de regreso al ring

Canelo Álvarez de pie en un gimnasio de boxeo, con las manos vendadas y una camiseta negra, mirando directamente al frente, con las cuerdas de un ring detrás
(X / @Canelo)

Sobre su regreso, Álvarez fue claro al señalar el momento en el que volverá a pelear: “Sí, en septiembre, el 12 de septiembre vamos a estar”, confirmó.

En cuanto al rival, el campeón explicó que aún no está definido, aunque su equipo analiza distintas opciones junto al promotor Turki Al-Sheikh. “Hay una baraja de rivales ahí, a ver cuál es el mejor. Siempre elegir a los mejores y más que nada que sea campeón”, comentó.

Respecto a la sede, el propio boxeador adelantó que la función se perfila para realizarse en Arabia Saudita.

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