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Qué tan dañinas son las galletas tipo María

Hay aspectos que pasan desapercibidos cuando se elige este clásico para el refrigerio familiar

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galletas tipo María
Al incluir este alimento con frecuencia se pueden dejar de lado opciones con mayor aporte nutricional. (La Ruta de la Garnacha)

Las galletas tipo María forman parte de la despensa de muchas familias en México y suelen considerarse una opción sencilla para el desayuno o la merienda.

A pesar de su popularidad, especialistas en nutrición advierten que su consumo frecuente puede tener efectos negativos en la salud debido a su alto contenido de azúcares y harinas refinadas.

Analizar qué tan dañinas pueden ser estas galletas ayuda a entender su impacto real en la alimentación diaria y a tomar decisiones informadas sobre su consumo.

galletas
Las galletas tipo María son un alimento procesado muy popular en México, elegido frecuentemente para el desayuno o la merienda. (Getty)

Qué tan dañinas son las galletas tipo María

Las galletas tipo María son un alimento procesado elaborado principalmente con harina de trigo, azúcar, grasa vegetal y, en algunos casos, jarabe de maíz.

Suelen considerarse una opción práctica para el desayuno o la merienda, pero su valor nutricional es limitado.

De acuerdo con información del Instituto Mexicano del Seguro Social, los siguientes son algunos de los riesgos que puede tener para la salud:

  • Alto contenido de azúcar y carbohidratos simples. Esto puede favorecer el aumento de peso si se consumen en exceso y contribuir a problemas como la resistencia a la insulina o la diabetes tipo 2 en personas susceptibles.
  • Poco aporte de fibra. Al estar hechas con harinas refinadas, no ofrecen el beneficio saciante ni digestivo que aportan los cereales integrales.
  • Bajo contenido de proteínas y micronutrientes. Su valor nutricional es bajo comparado con alimentos frescos o integrales.
  • Grasas añadidas. Algunas marcas utilizan grasas vegetales de baja calidad, lo que puede elevar el consumo de grasas saturadas.

Consumir galletas María de forma ocasional y en cantidades moderadas no representa un riesgo importante para la salud en personas sanas y pueden ser mejor opción a otro tipo de galletas industrializadas; sin embargo se recomienda moderar su consumo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Nutricionistas advierten sobre el alto contenido de azúcares y harinas refinadas en las galletas María, aumentando el riesgo de problemas como resistencia a la insulina.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo comer galletas tipo Marías de manera saludable

Para comer galletas tipo María de manera saludable, es recomendable considerar las siguientes pautas:

  • Modera la cantidad. Limita el consumo a una porción pequeña, por ejemplo, dos o tres galletas, en lugar de comer varias piezas en una sola ocasión.
  • Acompáñalas con alimentos nutritivos. Combínalas con una fuente de proteína, como yogur natural sin azúcar, queso fresco o un puñado de nueces, para hacer el refrigerio más balanceado y evitar picos de glucosa.
  • Evita añadir azúcar. No agregues mermelada, cajeta o leches azucaradas, ya que esto aumenta el aporte calórico y de azúcares simples.
  • Prefiere versiones integrales. Si es posible, elige galletas tipo María elaboradas con harina integral, ya que contienen más fibra y generan mayor saciedad.
  • Inclúyelas sólo como parte ocasional de la dieta. Reserva su consumo para momentos puntuales y no como parte diaria del desayuno o la merienda.

Cuántas galletas tipo María es saludable consumir al día

No existe una cantidad exacta universal para todas las personas, pero especialistas en nutrición recomiendan limitar el consumo de galletas tipo María a dos o tres piezas al día si se incluyen como parte de una colación. Esta porción aporta alrededor de 60 a 90 calorías, dependiendo de la marca.

Superar esta cantidad de manera habitual puede favorecer el exceso de azúcares y harinas refinadas en la dieta, desplazando alimentos más nutritivos como frutas, verduras o semillas.

Para mantener una alimentación balanceada, lo ideal es que las galletas Marías sean un antojo ocasional y no formen parte del consumo diario.

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