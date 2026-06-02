Yorleni fue atropellada junto a su novio, conductor se ofreció a llevarla al hospital pero fue encontrada muerta en Michoacán

Yorleni Berenice Barragán García de 27 años fue hallada sin vida luego de que el sujeto que la atropelló junto a su novio se ofreciera a llevarla a un hospital en Michoacán

Yorleni Berenice Barragán García, estudiante de Psicología de 27 años, fue localizada muerta este lunes en Tangamandapio después de desaparecer el 31 de mayo tras un accidente en motocicleta en Tocumbo, cuando el conductor de un vehículo blanco que la impactó ofreció llevarla a un hospital y se la llevó del lugar.

El hallazgo ocurrió en el tramo carretero que comunica a las localidades de La Cantera y Huarachanillo, a la altura del huerto denominado La Falda de la Virgen, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado. El Ministerio Público abrió la carpeta de investigación correspondiente por este caso.

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La desaparición de la joven provocó presión social durante varios días. Familiares, amigos y vecinos bloquearon desde temprana hora de este lunes la carretera Jacona–Los Reyes, a la altura de Tingüindín, para exigir su localización y avances en la búsqueda.

La protesta fue retirada después de que las autoridades estatales confirmaron que el cuerpo había sido encontrado. La movilización mantuvo cerrada la circulación durante varias horas y concentró la atención pública sobre el caso en la región de Los Reyes y Jacona, en Michoacán.

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La joven fue atropellada en Tocumbno y su cuerpo fue hallado un día después a una hora de camino en Tangamandapio, Michoacán Foto: Maps

La desaparición ocurrió después de un choque cerca de una gasolinera en Tocumbo

Yorleni Berenice Barragán García desapareció durante las primeras horas del 31 de mayo. Ese día viajaba a bordo de una motocicleta junto con su novio cuando ambos fueron golpeados por un vehículo blanco cerca de una gasolinera en el municipio de Tocumbo.

Tras el percance, el conductor que los impactó ofreció trasladarlos a un hospital para que recibieran atención médica. Cuando la joven ya estaba dentro del automóvil y su pareja retiraba la motocicleta de la carpeta asfáltica, el hombre arrancó y se la llevó.

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Desde ese momento se perdió contacto con ella. Esa secuencia derivó en una búsqueda urgente encabezada por familiares y acompañada por exigencias públicas para acelerar la intervención de las autoridades.

El caso generó consternación entre habitantes de la zona por la forma en que ocurrió la desaparición: después de un accidente vial y en medio de una supuesta oferta de ayuda. La confirmación del hallazgo llegó varios días después, tras la presión de personas cercanas a la víctima.

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El caso de Yorleni coincidió con la localización de dos menores en Apatzingán

También este lunes fueron localizados Edgar Alejandro y Marco Antonio, ambos de 13 años, quienes habían desaparecido el 29 de abril después de abordar un taxi. Versiones de habitantes de las comunidades de Sicuicho y Pamatácuaro, en el municipio de Los Reyes, señalaban que los menores presuntamente serían reclutados por el Cártel Jalisco Nueva Generación.

A partir del 30 de mayo, habitantes de esas comunidades bloquearon la carretera Los Reyes-Peribán para exigir su localización. Los menores fueron encontrados en el municipio de Apatzingán, adonde habrían sido trasladados por un taxista identificado como Enrique con fines de reclutamiento.

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Fueron las propias comunidades las que informaron sobre la localización de Edgar y Marco en el centro de Apatzingán por parte de la Fiscalía Regional. En imágenes difundidas en redes sociales se observa a los adolescentes con la cabeza rapeada.

La localización de los dos menores y el hallazgo del cuerpo de Yorleni ocurrieron el mismo día en una zona de Michoacán marcada por bloqueos carreteros de pobladores que exigían respuestas ante desapariciones. En ambos casos, la presión comunitaria apareció como parte del contexto inmediato de las acciones de búsqueda.

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Yorleni Berenice Barragán García , de 27 años , desapareció el 31 de mayo después de un accidente en Tocumbo y fue localizada muerta este lunes en Tangamandapio.

Familiares y vecinos bloquearon la carretera Jacona–Los Reyes en Tingüindín para exigir su localización; la protesta se retiró tras confirmarse el hallazgo del cuerpo.

Ese mismo lunes también fueron localizados en Apatzingán los menores Edgar Alejandro y Marco Antonio, de 13 años, desaparecidos desde el 29 de abril.