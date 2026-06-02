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Beca Rita Cetina 2026: qué beneficiarios cobran su pago mañana 3 de junio

El esquema de dispersión continúa esta semana con depósitos programados según la inicial de la clave de identificación de cada estudiante

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La Beca Rita Cetina ofrece respaldo económico bimestral a estudiantes de secundarias públicas en México para evitar el abandono escolar.
La Beca Rita Cetina ofrece respaldo económico bimestral a estudiantes de secundarias públicas en México para evitar el abandono escolar.

La Beca Rita Cetina mantiene su operación durante 2026 como un programa orientado a estudiantes de secundarias públicas en México. Su propósito es brindar un respaldo económico que contribuya a la permanencia de los adolescentes en las aulas y reduzca el riesgo de abandono escolar por motivos financieros.

Los recursos son depositados directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar asignada a cada beneficiario. Este mecanismo permite que el apoyo llegue sin intermediarios y que las familias dispongan del dinero para cubrir necesidades relacionadas con la educación y los gastos cotidianos.

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Actualmente, el programa entrega 1,900 pesos de manera bimestral por estudiante inscrito. Cuando en un mismo hogar existe más de un beneficiario, se agregan 700 pesos adicionales por cada integrante, incrementando el monto total que recibe la familia.

Pago del 3 de junio: quiénes reciben el apoyo

El programa realiza depósitos directos en la tarjeta del Banco del Bienestar de los beneficiarios, garantizando acceso rápido y sin intermediarios.
El programa realiza depósitos directos en la tarjeta del Banco del Bienestar de los beneficiarios, garantizando acceso rápido y sin intermediarios.

La dispersión de recursos correspondiente al calendario de junio se realiza de forma escalonada. Este esquema organiza los depósitos con base en la primera letra de la CURP de cada estudiante, con el objetivo de facilitar el proceso de cobro en todo el país.

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Para el miércoles 3 de junio de 2026, el pago está destinado a los beneficiarios cuya CURP inicia con las letras D, E y F. De esta manera, los estudiantes incluidos en ese grupo podrán verificar la llegada del recurso en su tarjeta del Banco del Bienestar.

La estrategia busca distribuir la atención en diferentes fechas para evitar concentraciones de personas en sucursales y cajeros, además de agilizar el acceso a los apoyos económicos.

Calendario de pagos de junio 2026

Los pagos de la Beca Rita Cetina se distribuirán del 1 al 12 de junio de forma ordenada (X@Julio_LeonT)
Los pagos de la Beca Rita Cetina se distribuirán del 1 al 12 de junio de forma ordenada (X@Julio_LeonT)
  • Lunes 1: A, B
  • Martes 2: C
  • Miércoles 3: D, E, F
  • Jueves 4: G
  • Viernes 5: H, I, J, K, L
  • Lunes 8: M
  • Martes 9: N, Ñ, O, P, Q
  • Miércoles 10: R
  • Jueves 11: S
  • Viernes 12: T, U, V, W, X, Y, Z

Este calendario distribuye los depósitos a lo largo de varios días para mantener un flujo más ordenado durante la entrega de los recursos.

Qué deben considerar las familias beneficiarias

La Beca Rita Cetina está diseñada para fortalecer la permanencia escolar y apoya los gastos relacionados con la educación de adolescentes mexicanos.
La Beca Rita Cetina está diseñada para fortalecer la permanencia escolar y apoya los gastos relacionados con la educación de adolescentes mexicanos.

Uno de los aspectos más importantes para recibir el apoyo sin contratiempos es contar con una tarjeta del Banco del Bienestar activa y en condiciones de uso. También es recomendable que los datos personales del estudiante se encuentren actualizados ante las autoridades correspondientes para evitar inconvenientes durante el proceso.

Antes de acudir a realizar cualquier movimiento, las familias pueden verificar la letra inicial de la CURP del beneficiario para confirmar la fecha que le corresponde dentro del calendario oficial de pagos. Esto ayuda a planificar mejor el cobro y evita desplazamientos innecesarios.

El programa tiene como finalidad respaldar la continuidad educativa de estudiantes de secundaria pública. Seguir las indicaciones establecidas para la dispersión permite acceder oportunamente al recurso y aprovechar este apoyo destinado a fortalecer la permanencia escolar.

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