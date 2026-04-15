Así investigará la UNAM, IPN y UAM impacto, costos y posibles consecuencias del fracking sustentable

El gobierno de México convocó a un grupo de científicos y expertos de diferentes instituciones educativas y de investigación que durante los próximos meses estudiarán las formas de realizar fracking sustentable. (Gobierno de México)

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó esta mañana del 15 de abril, todo lo referente a su plan para regresar al fracking en México.

El fracking es una técnica que consiste en fracturar el suelo para extraer gas y petróleo. Por muchos años estuvo prohibido en el país por considerarse una práctica altamente dañina para el medio ambiente.

No obstante, esto podría cambiar durante la administración actual, tras el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum de estudiar la forma de recurrir al fracking sin un alto impacto ambiental.

El próximo proyecto del gobierno de la mandataria es encontrar la manera de hacer un fracking sustentable, considerando no solo impacto ambiental sino también social con respecto a las comunidades y pueblos indígenas.

Para lograrlo, se convocó a un grupo de científicos y expertos de diferentes instituciones educativas y de investigación que durante los próximos meses estudiarán las formas en las que sería posible realizar esta práctica, considerando costos y consecuencias.