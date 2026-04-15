Esto pasaría si el gobierno de Sheinbaum aprueba fracking sustentable

Será un grupo de científicos expertos en el tema quienes den la respuesta al gobierno de México si es viable o no para el país realizar esta práctica. (Infobae México / Jesús Avilés)

México abrió la puerta al fracking. Así lo anunció hace unas semanas la presidenta Claudia Sheinbaum, sin embargo, no es todavía una realidad.

El objetivo del gobierno actual es hacer un fracking sustentable, que a diferencia del tradicional —ese que negó tantas veces el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, y que ella prometió no implementar—, busca reducir lo más posible el impacto ambiental.

Será un grupo de científicos expertos en el tema quienes den la respuesta al gobierno de México si es viable o no para el país realizar esta práctica.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 15 de abril, la mandatario dio a conocer los detalles sobre esta decisión, la cual, aseguró, será tomada con responsabilidad, cuidando el bienestar de las comunidades que puedan verse afectadas por esta práctica.

“Si la comunidad nos dice: “Por aquí no, es imposible”, se busca otra vía alterna. Entonces, nosotros no vamos a hacer nada en contra de las comunidades", enfatizó la mandataria, quien reiteró que su gobierno tiene como prioridad salvaguardar los derechos de las personas.

“Lo primero es ver la viabilidad técnica, científica que a lo mejor el grupo nos dice: ‘Pues fíjense que en México sí se puede hacer con reciclamiento de agua, pero te cuesta doscientas veces lo que te cuesta en otras tecnologías’.