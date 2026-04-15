Estas son las razones de Sheinbaum para ‘abrir puerta’ al fracking, promete “no forzar” decisión científica ni dañar comunidades

Sheinbaum aseguró que "no se hará nada" que afecte a las comunidades. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó sus dos motivos para implementar el fracking para la producción de gas no convencional en México, asegurando que su gobierno no forzará la decisión sobre la aplicación de dicha técnica tras la investigación sobre el daño ambiental ni “hará nada en contra de las comunidades”.

“Qué nos lleva a decir: ¿Por qué no analizamos el gas no convencional? Dos temas sustantivos: el primero es la soberanía energética, nosotros consusmimos gas no convencional, México consume gas no convencional, está a 100 metros de la frontera, nada más que está en Texas", dijo en Palacio Nacional.

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