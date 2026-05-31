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Gasolina en México: precio de la magna, premium y diésel este 31 de mayo

La Comisión Reguladora de Energía es el organismo que informa diariamente los precios de las gasolinas en el país

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El precio promedio de las gasolinas en el país (Cuartoscuro)
El precio promedio de las gasolinas en el país (Cuartoscuro)

"Si sube la gasolina, sube todo", es la frase popular que refleja la importancia del precio de los combustibles en el día a día, sin importar si tenemos auto o no.

Aunque claramente los más interesados en el valor de las gasolinas son los automovilistas, aquellos que están atrás del volante y lidian con el tránsito en las autopistas de México, ya sea para llegar a su empleo o porque ese es su trabajo, manejar.

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Por todo lo anterior, es importante mantenerse informado sobre el valor de la gasolina para que sus cambios no te tomen por sorpresa.

Por ello, dependencias gubernamentales como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informan constantemente los precios actualizados del combustible en todo el país. Aquí están los de este 31 de mayo en México.

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¿Cuánto cuesta la gasolina hoy?

El precio de la gasolina regular este día está en 23.679 pesos el litro en promedio.

Por su parte el costo de la gasolina premium de hoy se ubica en 28.472 pesos el litro en promedio.

En cuanto al valor del diésel se encuentra en 27.260 pesos el litro en promedio.

Precios reportados por los permisionarios en línea de conformidad con la obligación establecida en el Acuerdo Núm. A/041/2018 de la Comisión Reguladora de Energía.

El precio de la gasolina es diferente todos los días. (Reuters)
El precio de la gasolina es diferente todos los días. (Reuters)

Cómo se determina el precio de la gasolina

Después de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) entró en funciones como el único organismo regulador del sector energético en México en marzo de 2025. El objetivo de este órgano de carácter técnico es el de regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética.

La CNE tiene como misión garantizar la soberanía, seguridad y autosuficiencia en el sector acorde con la política que establezca la Secretaría de Energía (Sener). De acuerdo con información del Gobierno de México el organismo tiene las siguientes actividades principales en tema de hidrocarburos:

Regular precios y tarifas.

Otorgar permisos para almacenar, transportar y vender gasolina.

Llevar un control público y actualizado de todas estas actividades.

La organización no trabaja de forma aislada, está coordinada con la Sener para mantener así la autonomía técnica y operativa con el fin de garantizar que todas las decisiones que tome partan de criterios profesionales.

El precio final de la gasolina es determinado por los costos de producción, distribución, logística, impuestos y el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Los combustibles son un componente muy importante en la economía y en la determinación de la inflación de cada país.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial firmaron a inicios de 2025 un acuerdo en el cual se busca regular la gasolina tipo Magna cueste como máximo 24 pesos el litro.

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