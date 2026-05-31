Cuál es el precio de la gasolina en Nuevo León este 31 de mayo

Gasolina magna, premium o diésel: el precio de los combustibles cambia todos los días (Cuartoscuro)

Una de las principales preocupaciones de los mexicanos es el precio de los combustibles, debido al impacto que su valor tiene en el bolsillo.

Dicha inquietud es aún mayor cuando el precio de la gasolina y el diésel depende de una larga lista de factores y varía constantemente.

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Por ello es importante estar actualizados, dependencias gubernamentales como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dan a conocer constantemente los precios actualizados de los combustibles por estados y ciudades. Aquí están los de este 31 de mayo en Nuevo León.

¿Cuál es el precio de la gasolina en Nuevo León?

El costo de la gasolina regular este día se encuentra en 24.007 pesos el litro en promedio.

Por su parte el precio de la gasolina premium de hoy se vende en 29.497 pesos el litro en promedio.

En cuanto al valor del diésel se encuentra en 27.126 pesos el litro en promedio.

Precios reportados por los permisionarios en línea de conformidad con la obligación establecida en el Acuerdo Núm. A/041/2018 de la Comisión Reguladora de Energía.

Magna, premium y diésel, cuál es el precio de las gasolinas. (Reuters)

Cómo se determina el precio de la gasolina

Después de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) entró en funciones como el único organismo regulador del sector energético en México en marzo de 2025. El objetivo de este órgano de carácter técnico es el de regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética.

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La CNE tiene como misión garantizar la soberanía, seguridad y autosuficiencia en el sector acorde con la política que establezca la Secretaría de Energía (Sener). De acuerdo con información del Gobierno de México el organismo tiene las siguientes actividades principales en tema de hidrocarburos:

Regular precios y tarifas.

Otorgar permisos para almacenar, transportar y vender gasolina.

Llevar un control público y actualizado de todas estas actividades.

La organización no trabaja de forma aislada, está coordinada con la Sener para mantener así la autonomía técnica y operativa con el fin de garantizar que todas las decisiones que tome partan de criterios profesionales.

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El precio final de la gasolina es determinado por los costos de producción, distribución, logística, impuestos y el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Los combustibles son un componente muy importante en la economía y en la determinación de la inflación de cada país.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial firmaron a inicios de 2025 un acuerdo en el cual se busca regular la gasolina tipo Magna cueste como máximo 24 pesos el litro.

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