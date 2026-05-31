México

Cuál es el precio de la gasolina en Nuevo León este 31 de mayo

El costo de la gasolina cambia todos los días en todo el país y son dados a conocer por la Comisión Reguladora de Energía

Guardar
Google icon
Gasolina magna, premium o diésel: el precio de los combustibles cambia todos los días (Cuartoscuro)
Gasolina magna, premium o diésel: el precio de los combustibles cambia todos los días (Cuartoscuro)

Una de las principales preocupaciones de los mexicanos es el precio de los combustibles, debido al impacto que su valor tiene en el bolsillo.

Dicha inquietud es aún mayor cuando el precio de la gasolina y el diésel depende de una larga lista de factores y varía constantemente.

PUBLICIDAD

Por ello es importante estar actualizados, dependencias gubernamentales como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dan a conocer constantemente los precios actualizados de los combustibles por estados y ciudades. Aquí están los de este 31 de mayo en Nuevo León.

¿Cuál es el precio de la gasolina en Nuevo León?

El costo de la gasolina regular este día se encuentra en 24.007 pesos el litro en promedio.

Por su parte el precio de la gasolina premium de hoy se vende en 29.497 pesos el litro en promedio.

En cuanto al valor del diésel se encuentra en 27.126 pesos el litro en promedio.

Precios reportados por los permisionarios en línea de conformidad con la obligación establecida en el Acuerdo Núm. A/041/2018 de la Comisión Reguladora de Energía.

Magna, premium y diésel, cuál es el precio de las gasolinas. (Reuters)
Magna, premium y diésel, cuál es el precio de las gasolinas. (Reuters)

Cómo se determina el precio de la gasolina

Después de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) entró en funciones como el único organismo regulador del sector energético en México en marzo de 2025. El objetivo de este órgano de carácter técnico es el de regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética.

PUBLICIDAD

La CNE tiene como misión garantizar la soberanía, seguridad y autosuficiencia en el sector acorde con la política que establezca la Secretaría de Energía (Sener). De acuerdo con información del Gobierno de México el organismo tiene las siguientes actividades principales en tema de hidrocarburos:

Regular precios y tarifas.

Otorgar permisos para almacenar, transportar y vender gasolina.

Llevar un control público y actualizado de todas estas actividades.

La organización no trabaja de forma aislada, está coordinada con la Sener para mantener así la autonomía técnica y operativa con el fin de garantizar que todas las decisiones que tome partan de criterios profesionales.

El precio final de la gasolina es determinado por los costos de producción, distribución, logística, impuestos y el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Los combustibles son un componente muy importante en la economía y en la determinación de la inflación de cada país.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial firmaron a inicios de 2025 un acuerdo en el cual se busca regular la gasolina tipo Magna cueste como máximo 24 pesos el litro.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en MéxicoÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Servicio del Metrobús: cuáles son las estaciones cerradas en la última hora de este 31 de mayo

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Servicio del Metrobús: cuáles son las estaciones cerradas en la última hora de este 31 de mayo

Gasolina en México: precio de la magna, premium y diésel este 31 de mayo

La Comisión Reguladora de Energía es el organismo que informa diariamente los precios de las gasolinas en el país

Gasolina en México: precio de la magna, premium y diésel este 31 de mayo

Precio de la gasolina en Jalisco este 31 de mayo

El precio de los combustibles cambia todos los días en todo el país y son dados a conocer por la Comisión Reguladora de Energía

Precio de la gasolina en Jalisco este 31 de mayo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Veracruz de este 31 de mayo

La ciudad de Veracruz se caracteriza por su gran valor histórico y cultural

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Veracruz de este 31 de mayo

Ciudad De México: cuál es el precio de la gasolina hoy

La Comisión Reguladora de Energía es el organismo que informa todos los días el costo de las gasolinas en México

Ciudad De México: cuál es el precio de la gasolina hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Los Chapitos: cuál es el origen y la historia de esta facción del Cártel de Sinaloa

Los Chapitos: cuál es el origen y la historia de esta facción del Cártel de Sinaloa

Revelan el papel criminal de Alfonso Valencia, alias “El Repollo”: operador del Cártel de Tepalcatepec reclamado por EEUU

Detienen a “El Navarro”, presunto distribuidor de drogas para “Los Cuijes” en Puebla

Ceci Flores: Fiscalía de Sonora captura a presuntos implicados en el asesinato de su hijo y los liga con el crimen organizado

Sentencian a Samuel Meléndez, alias “El Sierra”, exlíder de un brazo armado vinculado a Los Chapitos

ENTRETENIMIENTO

Panteón Rococó reúne a más de 120 mil personas en Nezahualcóyotl durante festejo por sus 30 años

Panteón Rococó reúne a más de 120 mil personas en Nezahualcóyotl durante festejo por sus 30 años

Muere padre de Abraham Luna, vocalista de Grupo Firme

Con emotiva despedida Alejandro Fernández dice adios a su fiel compañero Kush

Aseguran que Guillermo del Toro tiró dura indirecta contra Jorge R. Gutiérrez por su controversia por IA

Maribel Guardia celebró su cumpleaños 67 con cariñoso recuerdo de su hijo Julián y rodeada de familia y grandes amistades

DEPORTES

Antonio Pollo Briseño se ilusiona con el Mundial de Clubes

Antonio Pollo Briseño se ilusiona con el Mundial de Clubes

El título permanece en la memoria: Cruz Azul cumple una semana como campeón de la Liga Mx

La mexicana Kenia Lechuga hace historia y se consagra campeona del mundo en Remo

Cómo llegar a CDMX, Monterrey y Guadalajara para el Mundial 2026: vuelos, autobús y transporte

México se impone a Australia por la mínima y se perfila para el debut mundialista