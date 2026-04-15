Proeza en el IMSS: la donación de órganos en tres estados da esperanza a pacientes en lista

Cada procedimiento requirió la participación de equipos multidisciplinarios, involucrando no solo a personal médico, sino también a áreas administrativas (IMSS)

En una semana marcada por la solidaridad, especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) consiguieron la procuración de seis riñones, cuatro córneas, dos hígados y dos donaciones de tejido musculoesquelético en hospitales de Sonora, Hidalgo y Tlaxcala, entre el 23 y el 25 de marzo.

La obtención de estos órganos y tejidos transformará la vida de múltiples pacientes en lista de espera.

Cada procedimiento requirió una logística precisa y la participación de equipos multidisciplinarios, involucrando no solo a personal médico, sino también a áreas administrativas que coordinan el traslado y la conservación de los órganos.

El trabajo colaborativo entre las distintas áreas del IMSS fue clave para garantizar la viabilidad de los órganos durante su traslado a los centros de trasplante especializados.

Procedimientos en hospitales de Sonora, Hidalgo y Tlaxcala

Sus familiares decidieron autorizar la donación, permitiendo que los riñones, córneas y tejido musculoesquelético fueran extraídos y enviados a diferentes centros médicos del país (IMSS)

El Hospital General de Zona No. 14, en Hermosillo, Sonora, fue escenario de una donación tras la muerte cerebral de un hombre de 46 años. Sus familiares —cuatro hijos y tres hermanas— decidieron autorizar la donación, permitiendo que los riñones, córneas y tejido musculoesquelético fueran extraídos y enviados a diferentes centros médicos del país.

El coordinador de donación de órganos y tejidos de este hospital, doctor Raúl Pereida León, explicó que los órganos se distribuyeron entre la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) de Ciudad Obregón, el Centro Médico Nacional de Occidente en Guadalajara y la Universidad Autónoma de Nuevo León para su procesamiento y posterior distribución.

En Tlaxcala, el Hospital General de Zona No. 1 “La Loma” activó el Código Vida tras la decisión altruista de la familia de un joven de 22 años. El equipo médico siguió protocolos estrictos y mantuvo el respeto a la dignidad del donante durante todo el proceso. La doctora Berenise Rojas Juárez, coordinadora hospitalaria de donación, precisó que el hígado fue trasladado a la UMAE “Dr. Antonio Fraga Mouret” y los riñones a la UMAE “Dr. Gaudencio González Garza”, ambas en la Ciudad de México.

Impacto de la donación multiorgánica y el proceso de selección

La donación de órganos representa la única opción para muchos pacientes de recuperar su salud (IMSS)

La procuración multiorgánica requiere una evaluación minuciosa de la compatibilidad entre donante y receptor. Se revisan grupo sanguíneo y antígenos para garantizar la seguridad del paciente receptor. Especialistas del IMSS subrayan que el hígado de un donante fallecido puede regenerarse y funcionar plenamente en el cuerpo del receptor, ofreciendo una alternativa terapéutica para quienes padecen insuficiencia hepática terminal.

En el Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 1 de Pachuca, Hidalgo, la familia de un joven de 19 años, fallecido en un accidente de tránsito, permitió la procuración de órganos. El personal médico y de enfermería despidió al donante con un “pasillo de honor” antes de la cirugía de extracción. La doctora Yedith Pilar Sandoval Vázquez, coordinadora hospitalaria, informó que el hígado fue destinado a la UMAE “Dr. Gaudencio González Garza”, los riñones fueron trasplantados en la UMAE “Dr. Bernardo Sepúlveda Gutiérrez”, la piel se envió al Instituto Nacional de Rehabilitación y las córneas al Banco de Tejido Corneal del IMSS.

La donación de órganos representa la única opción para muchos pacientes de recuperar su salud.

Los órganos y tejidos extraídos, tras una cuidadosa evaluación médica, pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte para los receptores, y cada procedimiento se realiza bajo condiciones de absoluto respeto y dignidad hacia el donante.

Cultura de la donación y alternativas para sumarse

Cualquier persona interesada en registrarse como donador altruista puede consultar la página oficial del Centro Nacional de Trasplanes, o la del IMSS (Foto: IMSS)

Las coordinadoras hospitalarias insisten en que la cultura de la donación es fundamental para aumentar el número de trasplantes. Muchas veces, ideas erróneas sobre el trato al cuerpo del donante disuaden a las familias, pero el IMSS recalca que los procedimientos se realizan con el máximo respeto. Además, reiteran que es esencial expresar en vida la voluntad de ser donador, para facilitar la decisión a los familiares en situaciones difíciles.

El IMSS recuerda que pueden donarse órganos como corazón, riñones, hígado, páncreas y pulmón, así como tejidos que incluyen médula ósea, córneas, piel, hueso, válvulas cardíacas, cartílago, tendones, arterias y venas. Todos estos elementos requieren un proceso de gestión y traslado que solo es posible gracias a la coordinación entre áreas médicas y administrativas.

Cualquier persona interesada en registrarse como donador altruista puede consultar la página oficial del Centro Nacional de Trasplanes, o la del IMSS.

En el comunicado El IMSS afirmó que con cada nueva procuración, reafirma su compromiso de incrementar la donación altruista y mejorar la calidad de vida de sus derechohabientes, sumando esfuerzos para que más personas reciban la oportunidad de un trasplante.