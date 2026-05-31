AICM: estos son los vuelos cancelados y demorados de este 30 de mayo

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) cuenta con una página oficial en la que publica el estatus en vivo de cada uno de sus vuelos diarios.
Debido a la enorme cantidad de despegues y aterrizajes que se registran en sus instalaciones, las incidencias son inevitables.
Es por eso que aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto de la Ciudad de México al corte del 18:00 horas de hoy.
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Los vuelos cancelados y demorados hoy
Vuelo: AV235
Destino: Medellin
Aerolínea: Avianca
Hora: 04:55
Estado: Demorado
Vuelo: Y4140
Destino: Guadalajara
Aerolínea: Volaris
Hora: 06:00
Estatus: Demorado
Vuelo: Y4380
Destino: Hermosillo
Aerolínea: Volaris
Hora: 06:10
Estado: Demorado
Vuelo: UA428
Destino: Houston
Aerolínea: United Airlines
Hora: 06:30
Estatus: Demorado
Vuelo: Y4350
Destino: Cd. Juarez
Aerolínea: Volaris
Hora: 07:00
Estado: Demorado
Vuelo: UJ780
Destino: Cancun
Aerolínea: United Jetstream
Hora: 09:00
Estatus: Cancelado
Vuelo: AA2547
Destino: L.Angeles
Aerolínea: American Airlines
Hora: 15:00
Estado: Demorado
Vuelo: AA502
Destino: Phoenix
Aerolínea: American Airlines
Hora: 15:40
Estatus: Demorado
Vuelo: VB1352
Destino: Monterrey
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 17:05
Estatus: Demorado
Vuelo: UA1272
Destino: S.Francisco
Aerolínea: United Airlines
Hora: 17:15
Estado: Demorado
Si quieres revisar el estatus del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en tiempo real a la siguiente página oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.
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¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos
Ante un caso de vuelo cancelado o retrasado, los pasajeros tienen una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.
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En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.
Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:
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El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.
Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.
Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.
Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.
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La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.
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