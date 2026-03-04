La nueva estrategia de trasplantes en México: el plan que busca salvar miles de vidas

ISSSTE, IMSS y Ssa tienen un plan para aumentar el número de trasplantes en México (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso de un derechohabiente del ISSSTE, quien recibió un trasplante de hígado tras solo una semana de espera gracias a un operativo especial de traslado llamado “Ola Verde”, ilustra los avances recientes en la coordinación y rapidez del sistema de trasplantes en México.

Este procedimiento, logrado con la cooperación entre hospitales y autoridades, representa la meta de agilizar el acceso a trasplantes para pacientes con condiciones críticas y tipos de sangre poco frecuentes.

Objetivos y estructura del Plan Nacional de Trasplantes

El Plan de Trasplantes 2026 fue presentado por el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum el 3 de marzo. El objetivo central es aumentar el número de procedimientos, especialmente de córnea, corazón, hígado, médula ósea y riñón, en beneficio de la población derechohabiente.

“Se hicieron 14 minutos desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hasta la puerta del Centro Médico Nacional ‘20 de Noviembre’. El paciente solo esperó una semana para el trasplante en virtud de que su tipo de sangre es poco común, sin embargo, a él le dio mucho gusto y a nosotros también, que hubiera sido una respuesta tan rápida en su caso, que procuramos que sea en los demás casos también”, detalló el funcionario sobre el trasplante que se concretó en tiempo récord.

Martí Batres Guadarrama, director del ISSSTE (ISSSTE)

Dentro del nuevo esquema, se contempla la creación de un Centro Nacional coordinador del Programa de Trasplante, así como la promoción de la donación a través de comités específicos en hospitales de segundo y tercer nivel. Además, se reorganizarán los laboratorios de histocompatibilidad, esenciales para asegurar la compatibilidad genética e inmunológica entre donadores y receptores.

El plan también busca fortalecer la infraestructura hospitalaria y el personal capacitado, integrando a más médicas y médicos especialistas a los equipos de trasplantes. De los 2 mil 113 residentes egresados de especialidades y subespecialidades en hospitales del ISSSTE, se incorporarán mil 205 nuevos especialistas, lo que permitirá expandir la atención en áreas como anestesiología, cirugía general y medicina interna.

Incremento de trasplantes y avances tecnológicos

Entre 2022 y 2025, los hospitales del ISSSTE realizaron un promedio de 260 trasplantes anuales. En ese periodo, el trasplante de córnea creció un 50 % y los de donador no vivo aumentaron en un 22 %. Además, se efectuaron más de 100 trasplantes de riñón provenientes de donadores vivos cada año, y se consolidó la integración de trasplantes hepáticos a la oferta institucional.

En México, los trasplantes han dejado de ser procedimientos experimentales y ahora son intervenciones seguras, estandarizadas y cada vez más accesibles, según destacó el secretario de Salud, David Kershenobich.

Actualmente, la modernización de los laboratorios de histocompatibilidad permite confirmar la compatibilidad entre donador y receptor en tiempo real, lo que reduce el riesgo de rechazo y puede asegurar supervivencias superiores a 20 años, cuando antes el promedio era de uno o dos.

El año pasado el IMSS registró un récord de trasplantes

Durante 2026, en los hospitales dse han realizado 80 trasplantes, incluyendo 32 de riñón y 24 de hígado, además de procedimientos de corazón, páncreas, córnea y células hematopoyéticas. La implementación de mecanismos como el trasplante cruzado y las cadenas de donación también amplía las posibilidades para que más pacientes accedan a un órgano compatible.

Expansión del programa a nivel nacional y regional

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) también presentó una estrategia nacional para fortalecer y ampliar los servicios de trasplantes con la meta de alcanzar 4 mil 581 procedimientos en 2026, es decir, mil más que el año anterior.

En 2025, se realizaron 3 mil 519 trasplantes en el IMSS: mil 478 de riñón, 63 de hígado, 28 de corazón, tres de pulmón, mil 417 de córnea y 530 de células hematopoyéticas.

Actualmente, el Seguro Social dispone de 76 unidades procuradoras de órganos y 22 hospitales autorizados para efectuar trasplantes. La estrategia busca llevar estos procedimientos a hospitales regionales y de segundo nivel, eliminando el modelo anterior que concentraba los trasplantes en centros médicos nacionales.

Los nuevos hospitales del IMSS, como el Hospital General Regional No. 2 de Ciudad Juárez, incorporan servicios integrales de procuración y trasplante desde su diseño arquitectónico. Así, los trasplantes dejan de ser exclusivos de grandes centros y se acercan a más regiones del país.

Personal médico del IMSS prepara un órgano para trasplante, como parte de la estrategia nacional para alcanzar 4 mil 581 trasplantes en México para el año 2026. (IMSS)

Promoción de la donación y atención integral al paciente

Uno de los pilares del plan es la promoción de la donación de órganos bajo el concepto de Código Vida, que busca sensibilizar a las familias sobre la importancia de donar en momentos decisivos. El director del IMSS, Zoé Robledo, reiteró que “donar es dar vida después de la vida”, subrayando el impacto directo de este acto en la mejora y supervivencia de miles de pacientes en espera.

El fortalecimiento del trasplante renal es prioritario, junto con la recuperación del servicio de hemodiálisis directa, lo que permitirá iniciar protocolos oportunos con equipos multidisciplinarios de nutrición, psicología y nefrología. Este acompañamiento es fundamental para orientar a personas con insuficiencia renal crónica sobre las ventajas clínicas del trasplante.

Perspectivas sobre los trasplantes en México

Las autoridades sanitarias coinciden en que el avance de los trasplantes en México depende de la integración tecnológica, la formación de especialistas y la cooperación interinstitucional. La reorganización de laboratorios, la descentralización de los servicios y la promoción de la donación permitirán que un mayor número de pacientes acceda a procedimientos que pueden cambiar su expectativa de vida.

Con la meta de superar los 4 mil 500 trasplantes anuales y ampliar la cobertura en todo el territorio, el país da un paso relevante hacia la consolidación de un sistema de trasplantes más eficiente, accesible y seguro para la población derechohabiente.