Poder Judicial firma pacto contra la extorsión: cómo denunciar y cuántos años de cárcel son por el delito

Un paquete de reformas legales busca tipificar la tentativa de extorsión como delito grave y equiparar la ley local a la normativa federal - (Crédito: Gobierno de la CDMX)

La extorsión en la Ciudad de México genera cada mes un promedio de 400 audiencias judiciales y mantiene a 100 personas procesadas y en prisión por este delito.

En el último año, el número de detenciones ha aumentado, impulsando al gobierno local a establecer una estrategia de cero tolerancia. Se exhorta a la ciudadanía a denunciar y se implementan nuevas medidas para facilitar la atención y sanción de estos crímenes.

El gabinete de seguridad y justicia capitalino impulsa el Pacto Contra la Extorsión, respaldado por la jefa de Gobierno Clara Brugada, el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, Rafael Guerra álvarez, y el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Jesús Sesma Suárez.

El acuerdo, presentado en el Centro Cultural del México Contemporáneo con participación empresarial, académica y de organizaciones civiles, refuerza la postura de combate estatal frente a esta problemática.

La jefa de Gobierno advirtió: “Habrá tolerancia cero contra la extorsión, y estamos preparados para enfrentarla con toda la fuerza del Estado”. El pacto convoca de manera directa a la población a denunciar, señalando que “existe extorsión que no se traduce totalmente en denuncias”, pues muchas víctimas temen represalias.

La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, anuncia la creación de unidades móviles especializadas; estas acuden hacia las víctimas para que no deban trasladarse a los ministerios públicos al realizar su denuncia.

Hasta la fecha, durante la actual administración, 335 personas han sido detenidas por extorsión. El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informa que las detenciones aumentaron 170 % respecto a 2019 y 45 % en comparación con 2024. Este comportamiento es resultado de la Estrategia Nacional Contra la Extorsión, activada en julio de 2025 bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum.

La denuncia inmediata de intentos de extorsión puede realizarse a través del 089 y la Línea de Seguridad 55 5533 5533, disponibles 24 horas - Twitter / @soy_502

Modalidades de extorsión telefónica y acciones para la ciudadanía

Las llamadas de extorsión han evolucionado en México. Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dirigida por Omar García Harfuch, la modalidad más frecuente es la telefónica: los delincuentes fingen ser familiares o amigos en emergencia con el fin de obtener dinero ilícitamente.

Expresiones como “¡Ayúdame, me secuestraron!” o “Hola tío, tuve un problema... ¿Me depositas dinero?” buscan causar pánico y manipular a la víctima.

La confusión y el miedo propician que la persona proporcione información personal o realice transferencias sin verificar los hechos.

Las autoridades insisten en que la denuncia inmediata constituye una medida fundamental para evitar que las bandas criminales amplíen su alcance.

Toda persona puede informar intentos de extorsión a través de dos líneas telefónicas nacionales disponibles las 24 horas:

el número 089

Línea de Seguridad 55 5533 5533

Ambos servicios brindan asesoría jurídica y psicológica, sin costo y con estricto resguardo de la confidencialidad. Las autoridades destacan la importancia de la denuncia para dimensionar la problemática, identificar patrones y generar acciones preventivas.

Informar estos delitos facilita la persecución de grupos criminales y permite a los servicios de emergencia y procuración de justicia ofrecer orientación de forma inmediata.

El mensaje oficial es mantener y difundir la cultura de la denuncia para contribuir a la prevención de la extorsión, mediante participación ciudadana, vigilancia continua y colaboración entre instituciones en la capital.

Estadísticas y nuevas herramientas en la lucha contra la extorsión

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México ha recibido 4.515 reportes vinculados a extorsión; el 87.5 % corresponde a intentos y solo el 12.5 % son consumados.

El titular del C5, Salvador Guerrero Chiprés, precisa que la vasta mayoría de los intentos no se concretan y que los casos presenciales representan únicamente el 2.5 %, enfocados mayormente en el comercio informal.

Los hechos reportados muestran una disminución reciente: los eventos consumados comunicados al C5 bajaron 29.2 % en marzo de 2026 frente a agosto de 2025.

Entre las acciones oficiales, destacan la instalación de cámaras de videovigilancia, la implementación de botones de emergencia y la apertura de un centro especializado de atención inmediata para casos de extorsión.

Un gabinete operativo especial, integrado por la Secretaría de Seguridad y la fiscalía, ha sido creado para responder a estos delitos.

Además, la jefa de Gobierno presentará al Congreso local un paquete de reformas legales para alinear a la Ciudad de México con la normativa federal, así como para tipificar el delito de hostigamiento coercitivo. Esto permitirá que tanto la extorsión consumada como la tentativa se califiquen como delitos graves.