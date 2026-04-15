Precio del jitomate sube por guerra en Irán

El jitomate registró el mayor aumento de precio en la quincena, con un alza de 32.17% que impactó directamente en el bolsillo de los consumidores. (Infobae-Itzallana)

En los últimos meses, el precio del jitomate en México sorprende a consumidores y productores por igual, en un contexto donde la suma de factores climáticos y conflictos internacionales influye de manera directa en la economía familiar.

La producción de esta hortaliza enfrenta una presión inédita por la falta de fertilizantes, cuyo suministro se ve afectado por la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz.

El kilo de jitomate se vende entre 60 y 70 pesos en la mayoría de los mercados, un aumento del 126.3% en un año según el índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) advierte que el alza continuará si el conflicto en Medio Oriente se prolonga más de 40 días, ya que los insumos agrícolas dependen del paso marítimo que hoy permanece restringido.

El precio del jitomate sube por clima y violencia

Durante 2026, el jitomate y el limón encabezan la lista de productos con mayores aumentos, superando la inflación general, que en marzo se ubica en 4.59% según el INEGI.

Productores y autoridades como la presidenta Claudia Sheinbaum reconocen que las heladas de inicios de año y las lluvias torrenciales en octubre del 2025 dañaron cosechas en entidades como Hidalgo.

Otras hortalizas como el pepino, el tomate verde y la papa también registran incrementos.

En el caso del limón, la violencia en Colima y Michoacán, vinculada a operativos contra el Cártel Jalisco Nueva Generación, impacta en la oferta y presiona los precios.

Frente a este panorama, la exportación de jitomate a Estados Unidos crece, pese a cuotas compensatorias impuestas por el gobierno de Donald Trump.

Imagen de archivo del presidente de EE. UU., Donald Trump. EFE/EPA/JIM LO SCALZO

Fertilizantes y la guerra en Irán: un nuevo factor global

El precio de los fertilizantes se convierte en un elemento clave. La producción mundial depende del ácido sulfúrico y el amoniaco, ambos derivados del gas natural.

Un 33% de los fertilizantes utilizados globalmente transita por el estrecho de Ormuz, según la consultora Kpler citada por el medio N+.

El alza del petróleo impacta directamente en los fertilizantes, especialmente en la urea. Foto: ModoAgro

El conflicto en Irán bloquea esta ruta, afectando el envío de productos esenciales desde Catar, Arabia Saudita y Emiratos árabes Unidos hacia América, Asia y otros destinos.

La FAO señala que los agricultores enfrentan decisiones difíciles: cultivar menos, reducir insumos o cambiar a productos que requieran menos fertilizante.

Máximo Torero, economista jefe de la FAO, advierte: “Esas decisiones afectarán a los rendimientos futuros y determinarán el suministro de alimentos y los precios de los productos básicos que tendremos lo que queda de este año y todo el año próximo”.

El incremento en los costos de producción y la incertidumbre en el suministro de insumos ya se refleja en los precios de la canasta básica y podría agudizarse en los próximos meses.

La combinación de fenómenos climáticos, violencia en regiones productoras y la crisis internacional por la guerra en Irán configura un escenario donde los precios de productos básicos como el jitomate se mantienen en niveles altos.