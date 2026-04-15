México

Precio del jitomate sube por guerra en Irán

El precio del jitomate se dispara, mientras es presionado por clima, crisis de fertilizantes y guerra en Medio Oriente

Guardar
El jitomate registró el mayor aumento de precio en la quincena, con un alza de 32.17% que impactó directamente en el bolsillo de los consumidores. (Infobae-Itzallana)
El jitomate registró el mayor aumento de precio en la quincena, con un alza de 32.17% que impactó directamente en el bolsillo de los consumidores. (Infobae-Itzallana)

En los últimos meses, el precio del jitomate en México sorprende a consumidores y productores por igual, en un contexto donde la suma de factores climáticos y conflictos internacionales influye de manera directa en la economía familiar.

La producción de esta hortaliza enfrenta una presión inédita por la falta de fertilizantes, cuyo suministro se ve afectado por la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz.

El kilo de jitomate se vende entre 60 y 70 pesos en la mayoría de los mercados, un aumento del 126.3% en un año según el índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) advierte que el alza continuará si el conflicto en Medio Oriente se prolonga más de 40 días, ya que los insumos agrícolas dependen del paso marítimo que hoy permanece restringido.

El precio del jitomate sube por clima y violencia

Durante 2026, el jitomate y el limón encabezan la lista de productos con mayores aumentos, superando la inflación general, que en marzo se ubica en 4.59% según el INEGI.

Productores y autoridades como la presidenta Claudia Sheinbaum reconocen que las heladas de inicios de año y las lluvias torrenciales en octubre del 2025 dañaron cosechas en entidades como Hidalgo.

Otras hortalizas como el pepino, el tomate verde y la papa también registran incrementos.

En el caso del limón, la violencia en Colima y Michoacán, vinculada a operativos contra el Cártel Jalisco Nueva Generación, impacta en la oferta y presiona los precios.

Frente a este panorama, la exportación de jitomate a Estados Unidos crece, pese a cuotas compensatorias impuestas por el gobierno de Donald Trump.

Imagen de archivo del presidente de EE. UU., Donald Trump. EFE/EPA/JIM LO SCALZO
Imagen de archivo del presidente de EE. UU., Donald Trump. EFE/EPA/JIM LO SCALZO

Fertilizantes y la guerra en Irán: un nuevo factor global

El precio de los fertilizantes se convierte en un elemento clave. La producción mundial depende del ácido sulfúrico y el amoniaco, ambos derivados del gas natural.

Un 33% de los fertilizantes utilizados globalmente transita por el estrecho de Ormuz, según la consultora Kpler citada por el medio N+.

El alza del petróleo impacta directamente en los fertilizantes, especialmente en la urea.
El alza del petróleo impacta directamente en los fertilizantes, especialmente en la urea. Foto: ModoAgro

El conflicto en Irán bloquea esta ruta, afectando el envío de productos esenciales desde Catar, Arabia Saudita y Emiratos árabes Unidos hacia América, Asia y otros destinos.

La FAO señala que los agricultores enfrentan decisiones difíciles: cultivar menos, reducir insumos o cambiar a productos que requieran menos fertilizante.

Máximo Torero, economista jefe de la FAO, advierte: “Esas decisiones afectarán a los rendimientos futuros y determinarán el suministro de alimentos y los precios de los productos básicos que tendremos lo que queda de este año y todo el año próximo”.

El incremento en los costos de producción y la incertidumbre en el suministro de insumos ya se refleja en los precios de la canasta básica y podría agudizarse en los próximos meses.

La combinación de fenómenos climáticos, violencia en regiones productoras y la crisis internacional por la guerra en Irán configura un escenario donde los precios de productos básicos como el jitomate se mantienen en niveles altos.

Temas Relacionados

Profecojitomatetomatealza de precioconsumidoresmexico-noticias

Más Noticias

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 14 de abril: Reportan lluvias con descargas eléctricas al Norte del país

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este martes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 14 de abril: Reportan lluvias con descargas eléctricas al Norte del país

¿Qué pasará con las pensiones doradas del ISSSTE? Esto dice la Suprema Corte

La reciente decisión judicial busca evitar diferencias entre tribunales hasta definir una postura uniforme

¿Qué pasará con las pensiones doradas del ISSSTE? Esto dice la Suprema Corte

El Plan B electoral está lísto para ser promulgado por Sheinbaum

Con respaldo de la mayoría de congresos locales, la reforma electoral avanza a su última etapa antes de entrar en vigor

El Plan B electoral está lísto para ser promulgado por Sheinbaum

Avanza nueva ley de feminicidio en México, buscará proteger también a familiares de víctimas

El delito de feminicidio es el nivel de violencia más extremo hacia las mujeres y niñas

Avanza nueva ley de feminicidio en México, buscará proteger también a familiares de víctimas

Adiós al dolor de rodillas: el movimiento de un minuto que lubrica tus articulaciones

Realizar movimientos amables, en lugar de esfuerzos intensos mejora la vida diaria

Adiós al dolor de rodillas: el movimiento de un minuto que lubrica tus articulaciones
MÁS NOTICIAS

NARCO

EEUU llama infame al rapero “El Makabelico” y reafirma su relación con el Cártel del Noreste

EEUU llama infame al rapero “El Makabelico” y reafirma su relación con el Cártel del Noreste

Así fue la detención en una fiesta de 28 integrantes de Los Rusos, brazo armado del Cártel de Sinaloa en BC

Detienen a miembros del Cártel de Sinaloa en EEUU acusados de traficar “armas fantasma”

Iván Archivaldo Guzmán: ICE y Embajada de EEUU insisten en recompensa de 10 millones por su captura

Quintana Roo forma su primer escuadrón antiexplosivos: policías estatales reciben entrenamiento antiterrorismo por la Marina

ENTRETENIMIENTO

Músico de El Recodo niega extorsión y cobro de piso en su restaurante que fue incendiado: “Nunca nos han molestado”

Músico de El Recodo niega extorsión y cobro de piso en su restaurante que fue incendiado: “Nunca nos han molestado”

Christian Nodal habría cancelado su boda religiosa con Ángela Aguilar por una infidelidad, revela periodista

Ed Sheeran en el Estadio Ciudad de los Deportes: precios oficiales, fechas, zonas y preventa de boletos

Por qué gusta tanto en México “Malcolm el de en medio”: las posibles razones detrás de su popularidad

Anuncian Día de José José con evento ‘libre de alcohol’ y genera burlas: “Una ofensa para el maestro”

DEPORTES

Selección Mexicana: esta es la millonaria cifra que pagaría compañía de streaming por la Copa Oro y la Liga de Naciones

Selección Mexicana: esta es la millonaria cifra que pagaría compañía de streaming por la Copa Oro y la Liga de Naciones

José Ramón Fernández sentencia que México nunca será campeón del mundo

América vs Toluca: cuánto costarán los boletos pare el partido de la jornada 15 en el Estadio Ciudad de México

Así fue como Miguel Calero, exarquero de Pachuca, inspiró la creación del Día Internacional del Portero

Paul Aguilar lanza recado para Chivas tras ser goleados por Tigres: “festejan el liderato como campeonato”