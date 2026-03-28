México

¿Por qué subió el jitomate y el tomate? Profeco explica el aumento de precios en 2026

Estos alimentos son un ingrediente clave en la gastronomía nacional, presente en diversas salsas y platillos

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Profeco informa sobre los precios del tomate y jitomate en México. (Profeco)

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), mediante la herramienta Quién es Quién en los Precios, dio a conocer los precios mínimos y máximos del jitomate en sus variedades Saladette y bola, así como del tomate verde con y sin cáscara.

Este último alimento, también conocido como tomatillo, es un ingrediente fundamental en la cocina mexicana, presente en platillos como chilaquiles, enchiladas y diversas salsas.

Además de su sabor, destaca por su bajo aporte calórico, alto contenido de fibra y vitaminas como la C, así como minerales que contribuyen a la salud digestiva y cardiovascular.

Por su parte, el jitomate es un ingrediente clave en la gastronomía nacional y una fuente importante de antioxidantes, vitaminas y minerales, con múltiples usos en la preparación de salsas, guisos y ensaladas.

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Profeco a través de su cuenta oficial de X. (captura de pantalla)

Precios del jitomate y tomate verde en diversos establecimientos de México

De acuerdo con el monitoreo de Profeco, estos son los precios registrados:

  • Tomate verde con cáscara:
    • Precio promedio nacional: $56.60 por kilo
    • Precios mínimos: $25.00 en Mercado Morelos, Toluca; $30.00 en Central de Abasto de Iztapalapa; $32.00 en León y Saltillo
    • Precios máximos: $71.90 en Soriana Híper, Ciudad Juárez; $70.00 en Mercado Nicolás Bravo, La Paz; $69.99 en S Mart y Minisúper Superette, Ciudad Juárez
  • Tomate verde sin cáscara:
    • Precio promedio nacional: $63.24 por kilo
    • Precios mínimos: $22.00 en Mercado Guillermo Prieto, Aguascalientes; $30.00 en Central de Abasto de Aguascalientes; $32.00 en Saltillo
    • Precios máximos: $74.20 en Súper Kompras, Toluca; $72.99 en S Mart López Mateos, Ciudad Juárez; $71.90 en Soriana Híper, Ciudad Juárez
  • Jitomate Saladette:
    • Precio promedio nacional: $41.43 por kilo
    • Precios mínimos: $16.99 en Mercado Lucas de Gálvez, Mérida; $18.00 en Central de Abasto de Iztapalapa; $19.00 en Durango
    • Precios máximos: $60.00 en Mercado Granada 55, Ciudad de México; $56.00 en tiendas Soriana de Campeche y Cancún
  • Jitomate bola:
    • Precio promedio nacional: $38.46 por kilo
    • Precios mínimos: $19.90 en Soriana Súper en Ciudad Juárez y Guadalajara; $24.90 en Mercado Aeropuerto, Ciudad Juárez; $24.99 en S Mart, Ciudad Juárez
    • Precios máximos: $69.90 en tiendas La Comer en Ciudad de México, Cuernavaca y Culiacán

Profeco reiteró que el seguimiento constante de precios permite identificar variaciones en distintos puntos de venta y regiones del país, lo que facilita a los consumidores elegir las mejores opciones para su economía.

Esta información puede consultarse por localidad en el sitio oficial https://qqp.profeco.gob.mx/, con el objetivo de que las y los consumidores comparen costos y tomen decisiones informadas.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del INEGI informó que la inflación general anual se ubicó en 4.63% durante la primera quincena de marzo de 2026, lo que representa casi un punto porcentual más en comparación con el 3.67% registrado en el mismo periodo del año anterior. En este contexto, el jitomate destacó como el producto con mayor incidencia en el alza de precios, al registrar un incremento de 32.17% en tan solo dos semanas.

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