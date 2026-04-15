Los rectores de la UNAM, UAM e IPN respaldan investigación sobre fracking sustentable: coinciden en la necesidad de una soberanía energética

Claudia Sheinbaum y los rectores de la UNAM, UAM e IPN durante la mañanera de este 15 de abril. (Presidencia)

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, este 15 de abril en Palacio Nacional, los rectores de la UNAM, la UAM y el IPN agradecieron la oportunidad de participar en las investigaciones sobre fracking sustentable.

La iniciativa impulsada por el Gobierno de México, busca implementar esta técnica para la producción de gas natural nacional sin afectar el medio ambiente, y con tecnología a un costo accesible.

UNAM evaluará costos ambientales y sociales del fracking sustentable

El líder de la Universidad Nacional Autónoma (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas destacó que especialistas trabajarán en un estudio integral que contemple impactos económicos, sociales y ambientales, con el objetivo de ofrecer información clara a la sociedad mexicana.

“Sin duda, se trata de una encomienda en la que las instituciones involucradas y los investigadores e investigadoras que participarán, pondremos nuestro mejor empeño para determinar tanto los costos como los beneficios de poder aprovechar este recurso del cual dispone el país”, subrayó.

El análisis buscará no solo medir la rentabilidad económica, sino también considerar el costo ambiental y social, así como las tecnologías disponibles para mitigar posibles afectaciones.

Asimismo, se enfatizó la importancia de fortalecer la soberanía energética, ante un escenario internacional donde los conflictos han impactado las cadenas de suministro de energéticos. En este sentido, contar con recursos propios se vuelve estratégico para evitar la dependencia del exterior y garantizar estabilidad en los precios y el abastecimiento.