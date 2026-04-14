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Estados Unidos sanciona a casinos y tres personas vinculadas con el Cártel del Noreste en Tamaulipas

El Departamento del Tesoro señaló a cinco entidades por apoyar en el tráfico de fentanilo, lavado de dinero y extorsión a la organización criminal

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El Departamento del Tesoro de EEUU sancionó a dos casinos y tres personas por vínculos con el Cártel del Noreste, emanado de Los Zetas. Foto: Jesús Aviles / Infobae México

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emitió sanciones en contra de tres personas y dos casinos por presuntamente brindar apoyo en sus actividades delictivas al Cártel del Noreste (CDN) desde el estado de Tamaulipas.

Las sanciones fueron informadas este martes 14 de abril, luego de una investigación llevada a cabo por la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF).

El Cártel del Noreste tiene como bastión la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, región desde la que controla rutas de narcotráfico, tráfico de personas, extorsión, asesinatos y secuestros.

De acuerdo con la OFAC, dos casinos estarían brindando asistencia para el lavado de dinero del cártel, mientras que las tres personas sancionadas le brindarían apoyo a sus miembros.

Dos casinos identificados por lavado de dinero

Uno de los establecimientos sancionados fue el Casino Centenario, ubicado en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Este sitio es operado por la entidad Comercializadora y Arrendadora de México, S.A. de CV (CAMSA), y es acusado por ser utilizado para blanquear las ganancias de la venta de fentanilo y cocaína del cártel para luego integrarlas al sistema financiero legítimo a través de sus operaciones de juego.

Sanciones del Cártel del Noreste por EEUU
Foto: Departamento del Tesoro EEUU

El Departamento del Tesoro detalló que el cártel utiliza las operaciones del casino para torturar e intimidar a sus enemigos, por lo que es frecuentado por sus miembros.

Ante esto, tanto el casino como CAMSA fueron sancionados de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 por brindar asistencia, patrocinio o apoyo financiero, material o tecnológico al Cártel del Noreste.

Otro de los establecimientos designados fue Diamante Casino, el cual tiene como sede Tampico. Este sitio también es operado por CAMSA, además de contar con un sitio web en el que difunde sus actividades de juego. Su sanción se basó en que es propiedad de la Comercializadora y Arrendadora de México S.A. de CV.

EEUU sanciones al Cártel del Noreste en Tamaulipas
Foto: Departamento del Tesoro de EEUU

Tres personas fueron sancionadas por facilitar las operaciones del cártel

Eduardo Javier Islas Valdez, alias “Crosty”, fue sancionado al ser identificado como el responsable de las operaciones de tráfico de personas del Cártel del Noreste en Nuevo Laredo.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, “Crosty” sería el encargado de supervisar a los traficantes de personas conocidos como “polleros”, así como de autorizar el traslado de los migrantes al ser el intermediario a lo largo del Río Grande hacia Texas.

El sujeto también garantiza la continuidad de las actividades delictivas del Cártel del Noreste en la frontera, controlando los depósitos de efectivo en Nuevo Laredo.

Sus actividades delictivas se basan en su papel dentro de la organización criminal, ya que es identificado como un colaborador cercano del segundo al mando del cártel, Abdon Federico Rodríguez García, también sancionado por EEUU en agosto de 2025.

Cártel del Noreste sancionados Abdón Federico Rodríguez Garcí Antonio Romero Sánchez Francisco Daniel Esqueda Nieto
Abdon Federico Rodríguez García fue sancionado en 2025 junto a Antonio Romero Sánchez y Francisco Daniel Esqueda Nieto. (Departamento del Tesoro EEUU)

*Información en desarrollo...

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