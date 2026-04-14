La tortilla, alimento estrella en la dieta mexicana, sube de precio y estas serán las consecuencias

Tortillas de avena caseras recién hechas sobre tabla de madera, opción ligera, nutritiva y versátil para comidas saludables. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tortilla, uno de los alimentos más consumidos de la canasta básica mexicana, tendrá un aumento de precio que se prevé impacte negativamente en el bolsillo de la población.

Esta información fue confirmada por Homero López, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, quien aseguró que ya es muy tarde para frenar el incremento en los costos de este producto elemental para el país.

La nueva tarifa entrará en vigor a partir del 15 de abril, por lo que se le pide a la ciudadanía tomar sus precauciones y ajustar su gasto ante esta alza.

¿Cuál es la razón del aumento de precio en la tortilla?

En entrevista para Azucena Uresti, López dio a conocer que existen dos razones principales que pueden ser las causantes del aumento de precio en este alimento básico.

La política desleal que se ha generado en los últimos años relacionado con la apertura de tortillerías en toda la región sin una regulación por parte de las autoridades.

Esta situación provoca que existan distintos precios para un mismo insumo, y en algunos lugares del país se registre un exceso de oferta frente a la demanda, lo que obliga a muchos negocios a ajustar sus precios para mantenerse en el mercado.

Otro de los motivos está vinculado con el déficit de refacciones y los programas sociales que brinda el gobierno de los jóvenes mexicanos.

“Desde hace 3 años a la fecha tenemos un déficit en refacciones, en el papel alimenticio. Los programas sociales para los jóvenes, esto hace que la gente ya no quiera trabajar, entonces tienes que ofertar los puestos a uno más alto en el salario. Entonces esto se va a la tortilla”, declaró el líder del Consejo.

La tortilla, un alimento elemental en la canasta básica de México. (especial)

¿Cuáles son las consecuencias de este incremento para los pobladores?

El aumento en el precio de la tortilla tiene distintas consecuencias que afectan de manera directa e inmediata a los ciudadanos del país:

Presión sobre el presupuesto familiar: El incremento en el costo por kilo obliga a las familias a destinar una mayor parte de sus ingresos a este producto, reduciendo el dinero disponible para otros bienes esenciales.

Menor consumo y sustitución de opciones: Los hogares tienden a comprar menos este alimento o buscan alternativas más económicas, incluso si esto implica sacrificar calidad.

Afectaciones en la alimentación: La pérdida de poder adquisitivo dificulta la compra de otros productos básicos, lo que puede disminuir la calidad nutricional de la dieta y aumentar el riesgo de carencias alimentarias.

Crecimiento del mercado informal y riesgos sanitarios: El alza en precios impulsa la venta en canales no regulados, lo que puede derivar en productos de menor calidad y sin garantías sanitarias.

Este será el nuevo precio de las tortillas

El ajuste de costos se aplicará en distintas regiones del país, lo que podría impactar directamente en el bolsillo de las familias mexicanas.

Nuevo precio estimado: el kilo de tortilla podría aumentar entre 2 y 4 pesos.

Costo superior a los 30 pesos por kilo en estados como Baja California, Sonora y otros Estados fronterizos, llegando a los 32 o 34 pesos por kilo.

Precio en la Ciudad de México y Estado de México: mayor a los 22 pesos por kilo.