Detienen dos personas en Tamaulipas con 94 pasaportes falsos de México y Estados Unidos

Entre los documentos decomisados se encontraban 32 pasaportes mexicanos y 62 expedidos, aparentemente, por autoridades estadounidenses. (Imagen ilustrativa potenciada con IA | Infobae México)

Dos personas fueron detenidas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, durante un operativo en el que autoridades federales y estatales aseguraron 94 pasaportes apócrifos de México y Estados Unidos, informó el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

El aseguramiento ocurrió como resultado de seis cateos ejecutados en distintos inmuebles de ese municipio fronterizo. Las autoridades no dieron a conocer la ubicación exacta de las propiedades intervenidas ni la identidad de los detenidos.

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De acuerdo con la información oficial, entre los documentos decomisados se encontraban 32 pasaportes mexicanos y 62 expedidos aparentemente por autoridades estadounidenses. Todos fueron catalogados como apócrifos por las instancias encargadas de la investigación.

Además de los documentos falsificados, durante las diligencias fueron asegurados siete teléfonos celulares que quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para el desarrollo de las indagatorias.

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Una fotografía de los pasaportes decomisados, difundida por el Gabinete de Seguridad.

Las acciones fueron realizadas por un grupo interinstitucional integrado por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y corporaciones de seguridad estatal.

El Gabinete de Seguridad no detalló si los inmuebles intervenidos operaban como centros de falsificación o distribución de documentos, ni precisó si existen más personas relacionadas con el caso.

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Los pasaportes y demás objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, instancia que continuará con las investigaciones para determinar el alcance de las actividades detectadas y la posible responsabilidad de los detenidos.

Nuevo Laredo es uno de los principales cruces fronterizos entre México y Estados Unidos, por lo que las autoridades federales mantienen operativos permanentes para combatir delitos relacionados con tráfico de personas, falsificación de documentos y actividades de delincuencia organizada.

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Hasta 8 años de prisión: las sanciones por falsificar documentos oficiales en México

La falsificación de documentos públicos en México está tipificada como delito federal y puede castigarse con penas de entre cuatro y ocho años de prisión, además de multas económicas. La legislación considera dentro de esta categoría a documentos oficiales emitidos por autoridades gubernamentales, entre ellos identificaciones, certificados, permisos y pasaportes.

De acuerdo con el Código Penal Federal, la conducta delictiva no se limita a la fabricación completa de un documento falso. También incluye la alteración de documentos auténticos, la modificación de información oficial, el uso indebido de firmas, la incorporación de datos falsos y la elaboración de identificaciones sin autorización de la autoridad competente.

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La ley establece además que cuando la falsificación es cometida por un servidor público, las sanciones pueden incrementarse hasta en una mitad adicional debido a la responsabilidad inherente al cargo.

El Código Penal Federal también contempla castigos para quienes utilicen de manera consciente documentos falsificados. Es decir, la responsabilidad penal no recae únicamente en quienes los elaboran o alteran, sino también en quienes hacen uso de ellos sabiendo que carecen de autenticidad.

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La severidad de las penas responde a que los documentos oficiales constituyen instrumentos de identificación y acreditación reconocidos por el Estado, por lo que su falsificación puede afectar procedimientos administrativos, judiciales, migratorios y financieros