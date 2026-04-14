México

La Profeco rechaza que suba el precio de la tortilla en el país: señala versiones falsas sobre costos del maíz y la harina

Autoridades aseguran que el maíz y la harina mantienen precios estables, mientras refuerzan la vigilancia en tortillerías del país

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Se rechaza aumento al precio de la tortilla. Crédito: Profeco
Se rechaza aumento al precio de la tortilla. Crédito: Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural rechazaron de manera categórica que exista un aumento en el precio de la tortilla en el país, al asegurar que no hay incrementos en los costos del maíz ni de la harina que justifiquen un encarecimiento de este alimento básico.

Profeco y Agricultura desmienten aumento en tortilla en México

Las autoridades federales respondieron así a versiones que circulan sobre un posible incremento en el kilo de tortilla.

En un comunicado conjunto, señalaron que los insumos principales para su elaboración se mantienen estables, por lo que cualquier alza al consumidor sería injustificada.

El Gobierno de México hizo un llamado directo a productores, distribuidores y dueños de tortillerías para evitar incrementos sin sustento que afecten el poder adquisitivo de las familias, considerando que la tortilla es uno de los productos más importantes en la dieta nacional.

Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla busca mantener precios estables

El Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla continúa vigente como una estrategia clave para garantizar la estabilidad en los precios.

Acuerdos para evitar el aumento de precio a la tortilla.
Acuerdos para evitar el aumento de precio a la tortilla.

En este mecanismo participan empresas harineras, asociaciones de la industria y tortillerías, con el compromiso de mantener costos estables e incluso reducirlos gradualmente según las condiciones del mercado.

Además, este acuerdo contempla apoyos como acceso a maíz y harina a precios preferenciales, financiamiento con tasas accesibles y condiciones que permitan reducir costos de producción.

Industria tortillera respalda estabilidad de precios

Organismos como la Cámara Nacional del Maíz Industrializado y la Unión Nacional de Industriales de la Masa y la Tortilla ratificaron su compromiso de mantener una producción eficiente y una distribución que favorezca la estabilidad del precio.

Ambas organizaciones coincidieron en que no existe una justificación técnica ni económica para incrementar el costo del kilo de tortilla en este momento.

Profeco intensifica vigilancia en tortillerías del país

Como parte de las acciones para proteger a los consumidores, la Profeco mantiene un monitoreo constante en 603 tortillerías a nivel nacional mediante el programa Quién es Quién en los Precios.

Profeco mantiene vigilancia permanente en tortillerías para evitar abusos en el precio.
Profeco mantiene vigilancia permanente en tortillerías para evitar abusos en el precio.

Durante estas revisiones, la dependencia también verifica que los establecimientos entreguen kilos completos y cumplan con las normas de medición, además de evaluar el cumplimiento del acuerdo mediante reportes mensuales.

Precios de la tortilla en México actualmente

Al corte de abril de 2026, el precio del kilo de tortilla en México presenta variaciones dependiendo de la región y el tipo de establecimiento:

  • Promedio nacional: entre 23 y 25 pesos por kilo
  • Ciudad de México y Estado de México: entre 22 y 24 pesos
  • Zona norte y fronteriza: puede alcanzar hasta 30 o 32 pesos
  • Supermercados: entre 17 y 18 pesos, generalmente más bajos que en tortillerías tradicionales

Aunque algunos actores del sector han advertido sobre posibles aumentos de entre 2 y 4 pesos, vinculados a incrementos en costos operativos, el Gobierno federal sostiene que actualmente no existen condiciones que lo justifiquen.

La tortilla: alimento clave en la dieta y cultura mexicana

Más allá de su precio, la tortilla es un pilar fundamental en México tanto por su valor nutricional como por su importancia cultural y económica.

La tortilla es un alimento esencial en la dieta de millones de mexicanos.
La tortilla es un alimento esencial en la dieta de millones de mexicanos.

Se estima que entre el 94 y el 98% de la población consume tortilla de manera habitual, lo que la convierte en uno de los alimentos más extendidos del país. Su relevancia se explica por diversos factores:

  • Aporta nutrientes esenciales como calcio, fibra y energía
  • Es base de múltiples platillos tradicionales como tacos, enchiladas y quesadillas
  • Tiene origen prehispánico y forma parte de la identidad nacional
  • Funciona incluso como utensilio alimenticio en la vida cotidiana
  • Su producción y venta representan una actividad económica clave

Además, mediante el proceso de nixtamalización, la tortilla adquiere propiedades nutricionales que la convierten en un alimento completo y accesible para millones de personas.

Gobierno refuerza estrategia para proteger el bolsillo familiar

Por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Gobierno federal impulsa políticas para ordenar la cadena de producción y comercialización del maíz, así como fortalecer el ingreso de los productores mediante esquemas de comercialización directa.

El Gobierno federal mantiene acciones para garantizar la estabilidad del precio de la tortilla. EFE/ Sáshenka Gutiérrez
El Gobierno federal mantiene acciones para garantizar la estabilidad del precio de la tortilla. EFE/ Sáshenka Gutiérrez

Estas acciones forman parte de una estrategia integral que busca garantizar el abasto de maíz, evitar aumentos injustificados y avanzar en la soberanía alimentaria del país.

Pese a las presiones reportadas por algunos sectores, las autoridades federales reiteraron que no hay fundamentos para un incremento generalizado en el precio de la tortilla y exhortaron a mantener la estabilidad en beneficio de las familias mexicanas.

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