Oleada de fraudes y extorsiones digitales en México: van casi 9 mil víctimas en 2026

Una persona utiliza un teléfono inteligente, sus manos interactúan con la pantalla táctil borrosa que muestra contenido digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Policía Cibernética de la Ciudad de México acumuló cerca de nueve mil reportes por delitos digitales en los primeros cinco meses de 2026, con la extorsión a la cabeza: tres mil 43 casos en los que ciberdelincuentes usaron llamadas y mensajes de aplicaciones de préstamos para ofrecer dinero inmediato con pocos requisitos y atrapar a sus víctimas.

El fraude digital ocupó el segundo lugar del periodo, con dos mil 759 denuncias. Los delincuentes operaron principalmente a través de redes sociales con falsas compras y ventas de productos, y mediante sitios web apócrifos que imitaban páginas oficiales.

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Acoso, robo de cuentas y suplantación completan el mapa delictivo

El acoso cibernético sumó más de mil 180 incidentes entre enero y mayo. En esos casos, los agresores publicaron comentarios ofensivos en fotos o videos y enviaron mensajes directos para intimidar a otras personas, con frecuencia desde cuentas anónimas.

En cuarto lugar, los ataques de fuerza bruta registraron mil 179 reportes. Esta modalidad apunta al robo de cuentas y al acceso no autorizado a aplicaciones de mensajería y perfiles vinculados a motores de búsqueda.

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Tres adolescentes miran sus celulares con preocupación, sentados en un sofá, simbolizando la creciente ansiedad digital entre la juventud actual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las amenazas digitales y la suplantación de identidad cerraron el top cinco con 807 casos. Ambos delitos se cometieron a través de diversas redes sociales y comprometieron la seguridad y privacidad de los usuarios afectados.

La extorsión digital y cómo opera el engaño

La mecánica de la extorsión digital sigue un patrón definido: los ciberdelincuentes contactan a sus víctimas a través de llamadas o mensajes asociados a aplicaciones de préstamos. Prometen beneficios económicos inmediatos con trámites sencillos para ganar la confianza del usuario antes de extorsionarlo.

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) advirtió que este tipo de plataformas fraudulentas acceden a datos personales de las víctimas y aplican esquemas de presión para el cobro. El patrón se repite con variaciones en distintas modalidades, desde falsas promociones de conciertos hasta mensajes que simulan provenir del SAT o empresas de paquetería.

Canales para denunciar y pedir orientación

Quien reciba una llamada o mensaje extorsivo puede marcar al 089, disponible las 24 horas desde cualquier punto del país. La denuncia inmediata permite a las autoridades rastrear el origen de la comunicación y evita que otras personas caigan en la misma trampa.

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Un adolescente mira su teléfono con signos de angustia, con iconos de insultos digitales flotando alrededor, reflejando el impacto del ciberacoso en su bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Línea de Seguridad 55 5533 5533 ofrece orientación jurídica y psicológica de forma gratuita y confidencial, también sin interrupción durante todo el día. Ambas vías están habilitadas para recibir reportes y brindar acompañamiento a las víctimas.

La Policía Cibernética de la SSC también atiende reportes por teléfono al 55 5242 5100, extensión 5086, y por correo electrónico a cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx. Las cuentas oficiales @SSCCDMX y @UCSGCDMX en redes sociales funcionan como canal adicional de contacto.

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Recomendaciones para no caer en la trampa

Las autoridades capitalinas señalaron que los usuarios deben verificar la autenticidad de los sitios web antes de ingresar datos personales o realizar pagos. Un dominio oficial siempre coincide exactamente con el nombre de la institución y opera bajo conexión segura (https://).

Ante mensajes que generan urgencia —frases como “últimas unidades” o plazos de horas para actuar— la recomendación es no responder ni dar clic en ningún enlace. Los bancos, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y las empresas de paquetería nunca solicitan contraseñas, códigos de verificación ni depósitos inmediatos por SMS o WhatsApp.

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Con lágrimas en los ojos y una expresión de angustia, una joven mira fijamente su teléfono móvil, afectada por un incidente de fraude digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La activación de la verificación en dos pasos en todas las plataformas reduce de forma considerable el riesgo de acceso no autorizado a las cuentas. Conservar capturas de pantalla, comprobantes de pago y datos de contacto del presunto delincuente facilita la integración de una denuncia formal ante las autoridades.