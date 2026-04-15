Adrián Rubalcava culpa a usuarios por fallas en el Metro: “Por lo general no los cuidan, los maltratan”

El director del Metro señaló la falta de cuidado que usuarios tienen con los trenes. (Agencia de Gobierno)

El director del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), Adrián Rubalcava atribuyó a los usuarios una parte de la responsabilidad por el estado en el que se encuentran los trenes, aseguró que no es solo la falta de mantenimiento sino que también el trato que se les da.

“Lo usuarios por lo general no cuidan los trenes, los maltratan, evitan que las puertas se abran”, comentó el también ex alcalde de Cuajimalpa.

Comentó que ante estos maltratos, es evidente que los trenes no se encuentren en condiciones y se tengan las fallas que se reportan constantemente.

“Si tenemos un tren que la puerta está afectada, pues ya no está en condiciones”, enfatizó.

Es así como responsabilizó a los usuarios que utilizan el Metro todos los días para trasladarse en la Ciudad de México de sus casas a sus trabajos.

Estos comentarios surgen en un contexto en el que el Sindicato Nacional de Trabajadores del STC Metro realizaron un paro escalonado en el servicio de los trenes para exigir mejoras.

(Crédito: )

El Metro está envejeciendo y no se le ha dado mantenimiento

En entrevista con Radio Fórmula, Adrián Rubalcava, comentó también que el Metro no ha recibido suficiente inversión en los últimos años.

“El problema es que el sistema ha ido envejeciendo, es un sistema muy viejito, no es culpa de las anteriores administraciones, es un sistema que no se le ha dado el mantenimiento correcto durante muchos años”, subrayó el funcionario.

Agregó que esta situación ha obligado a las administraciones encargadas del funcionamiento del Metro, que “tengamos averías, tengamos accidentes, tengamos la necesidad de meter recursos”.

Ante este hecho, que es una realidad innegable que puede notarse a simple vista utilizando alguno de los servicios en las 12 líneas del Metro, Rubalcava informó que su administración, en coordinación con el gobierno de la Ciudad de México y la presidenta Claudia Sheinbuam, han invertido considerablemente en el mantenimiento de este servicio que mueve a más de 3.6 millones de usuarios diariamente.

Durante este primer año, anunció que se tiene prevista una inversión de mas de 5 mil millones de pesos, con lo que se prevé realizar una inversión no solo en los trenes sino en todo el sistema: “hay que meterle recursos al mantenimiento, no solamente de las vías, porque es un sistema muy complejo, abarca el tema del sistema eléctrico, los sistemas de rectificación de líneas”.

El Metro inició sus servicios. (Twitter/@MetroCDMX)

Roces con el sindicato de trabajadores

Respecto a las manifestaciones que los trabajadores han realizado recientemente, encabezados por Fernando Espino, Rubalcava mencionó que se ha logrado llegar a un acuerdo.

Se realizó una reunión entre las autoridades del Metro y sindicales para dialogar sobre las próximas acciones que se van a tomar.

“El acuerdo que antier se firmó después de un diálogo muy extenso, fue justamente, como empresa y como sindicato, juntos ver las prioridades, revisar dónde tenemos que empezar a ver los recursos que tengamos”, comentó el Ruvalcaba.

Entre los hechos recientes, destaca que el líder sindical de los trabajadores del metro, quien encabezó las movilizaciones, ha pertenecido en el puestos durante más de 40 años.

Es una de las dirigencias sindicales más antiguas, pues registra sus inicios al rededor de los años 70, casi desde que comenzó a funcionar el Metro de la Ciudad de México, en 1969.