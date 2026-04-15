Protestas del sindicato del STC Metro exhiben más de cuatro décadas de control de Fernando Espino

Adrián Rubalcava, director general del Metro (a la derecha, con traje negro) y Fernando Espino Arévalo (de chamarra beige), dirigente del Sindicato Nacional del STC, durante una reunión el lunes 13 de abril de 2026. (Crédito: facebook | Adrián Ruvalcaba y redes sociales)

Durante los últimos días se han registrado protestas parciales por parte de trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, que incluyeron la negativa a realizar horas extra y la presentación de diversas demandas laborales.

Entre estas exigencias se encuentran: mejoras salariales y de condiciones laborales, así como la denuncia de falta de mantenimiento en instalaciones y ausencia de refacciones para equipos y trenes.

Estas acciones —especialmente el lunes 13 de abril— derivaron en retrasos en la operación, aglomeraciones de usuarios y afectaciones en distintas líneas del servicio, lo que obligó a las autoridades capitalinas a instalar una mesa de negociación con la representación sindical para atender las demandas y restablecer la normalidad operativa.

La dirigencia del sindicato data de los años 70

Estas protestas parciales ocurren en un contexto de larga permanencia de Fernando Espino Arévalo al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores del STC Metro, quien ha mantenido el liderazgo por más de cuatro décadas. Su llegada a la dirigencia se remonta a finales de los años setenta y su consolidación ocurrió en los años ochenta tras desplazar a corrientes internas vinculadas a la izquierda sindical.

Trabajadores del Metro denunciaron falta de mantenimiento en trenes e instalaciones. (Crédito: SNTSTC)

Desde entonces, ha conservado el control de la organización mediante la alternancia en distintos cargos internos, lo que le ha permitido sostener su influencia pese a las restricciones formales a la reelección. Esta estructura interna ha sido clave para su permanencia como figura central del gremio durante distintas administraciones capitalinas.

Cargos políticos

En el plano político, Espino Arévalo ha ocupado cargos como diputado federal y local en seis ocasiones entre 1991 y 2015. Cuatro de estos cargos los obtuvo bajo las siglas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), uno por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y otro mediante el Partido Nueva Alianza, en alianza con la exdirigente magisterial Elba Esther Gordillo.

En procesos electorales posteriores, el dirigente volvió a competir sin éxito en distintos comicios, en un escenario dominado por Morena —en 2018 y 2024—.

Señalamientos por nepotismo

A lo largo de su trayectoria, investigaciones periodísticas han documentado señalamientos sobre la incorporación de familiares a la nómina del Metro, incluyendo hijos, exparejas y otros parientes en distintas áreas del organismo. También se ha señalado la salida de algunos de estos perfiles tras hacerse públicos los vínculos familiares.

Fernando Espino durante una campaña política en 2015. (Crédito: X: | @FernandoEspino_)

Relaciones tensas entre el sindicato del STC Metro y autoridades capitalinas

La relación entre el sindicato y las autoridades capitalinas ha estado marcada por episodios de tensión desde administraciones anteriores, tanto en el entonces Distrito Federal como en la actual Ciudad de México, con diferencias recurrentes en materia laboral y operativa.

A pesar de que el pasado 13 de abril se alcanzó un acuerdo con el gobierno capitalino tras la negociación con el sindicato del STC Metro, quedó en evidencia la capacidad de la dirigencia del gremio —y su influencia— para incidir en la operación del sistema y en la dinámica con las autoridades de la Ciudad de México.