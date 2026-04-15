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Hermana del novio arruina revelación de género y se vuelve viral: “Amiga consíguete otro, ahí no es”

Un inesperado abrazo cambió por completo el momento más importante de la celebración

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Internautas opinaron sobre la reacción de la futura madre tras el incidente.
Internautas opinaron sobre la reacción de la futura madre tras el incidente.

Las celebraciones de revelación de género continúan generando conversación en redes sociales, no siempre por la noticia principal, sino por situaciones inesperadas que terminan robando la atención. En esta ocasión, un video viral difundido en TikTok mostró un momento incómodo que desató miles de reacciones entre los usuarios.

En las imágenes, compartidas por la usuaria @saori050720, se observa a una pareja de jóvenes preparándose para conocer el sexo de su bebé. Como es habitual en este tipo de eventos, ambos esperan el resultado a través de una vela que liberaría humo rosa o azul, dependiendo del género.

Sin embargo, justo después de revelarse el resultado, la escena tomó un giro inesperado. Una mujer vestida de negro irrumpió en el momento y corrió directamente a abrazar al futuro padre, lo que provocó sorpresa entre los asistentes y, especialmente, en la futura madre.

El gesto generó confusión y tensión en el ambiente, ya que la atención se desvió completamente de la protagonista del evento. En el video se aprecia cómo la joven embarazada, visiblemente afectada, termina apartándose para abrazar a otra mujer, presuntamente su madre, en un intento por sobrellevar la situación.

El video muestra cómo la futura madre quedó opacada durante la celebración.
El video muestra cómo la futura madre quedó opacada durante la celebración.

Este tipo de episodios no es nuevo en redes sociales, donde con frecuencia se viralizan momentos en los que familiares o invitados acaparan el protagonismo en celebraciones de este tipo. No obstante, en este caso, los usuarios señalaron que la intervención de la mujer —identificada como la hermana del novio— cambió por completo el ambiente del evento.

La publicación rápidamente acumuló millones de reproducciones, así como una gran cantidad de comentarios en los que los internautas debatieron lo ocurrido. “Soy yo o la muchacha se fue a llorar abrazada de la señora”; “Amiga y si buscas otro?”; “Están seguros que es la hermana??”; “No lo se rick... yo nunca abrazo a mi hno asi .... es mas, ni lo abrazo lol”; “Por si las dudas, ponle solo tus apellidos”; fueron algunos de los mensajes que circularon.

Un inesperado abrazo cambió por completo el momento más importante de la celebración.

El caso volvió a poner sobre la mesa el papel de los invitados en este tipo de eventos, así como la importancia de respetar el momento de quienes organizan la celebración. Mientras tanto, el video continúa generando conversación en plataformas digitales, donde este tipo de situaciones suelen convertirse en tendencia en cuestión de horas.

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