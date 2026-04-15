Descubren “cuarto oscuro” en primaria de Puebla, padres de familia denuncian presuntos casos de abuso sexual: Fiscalía ya investiga

El hallazgo de un presunto cuarto oscuro dentro del Colegio Carrusel Magone, en la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas, en Puebla, encendió las alertas entre padres de familia, quienes denunciaron posibles casos de abuso sexual contra menores dentro del plantel.

De acuerdo con información de Periódico Central, fueron los propios tutores quienes localizaron el sitio tras ingresar al inmueble la noche del 13 de abril, luego de que algunos estudiantes señalaron ese espacio como un lugar al que eran llevados dentro de la escuela. En videos difundidos en redes sociales se observa una habitación oculta junto a un salón, donde fueron encontrados diversos objetos y ropa.

Padres de familia protestan y autoridades educativas atienden caso

El descubrimiento provocó la movilización de madres y padres de familia, quienes se manifestaron afuera del colegio para exigir la intervención inmediata de las autoridades y el esclarecimiento de los hechos, ante el temor de que existan más víctimas.

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública a nivel estatal inició una revisión administrativa del colegio privado, mientras que las clases presenciales fueron suspendidas de manera temporal en lo que avanzan las investigaciones.

Hasta el momento, la institución educativa no ha emitido una postura pública sobre los señalamientos. En tanto, los padres de familia insistieron en que el caso se investigue a fondo y se garantice la seguridad de los menores.

Fiscalía de Puebla ya investiga

Ante la gravedad del caso, la Fiscalía General del Estado de Puebla informó que ya abrió una carpeta de investigación y desplegó personal ministerial para realizar diligencias en el inmueble, así como recabar testimonios de posibles afectados.

La dependencia indicó que busca identificar a posibles víctimas para proceder conforme a la ley y deslindar responsabilidades.