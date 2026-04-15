Ernesto D’Alessio rompe el silencio sobre el divorcio de su hermano Jorge con Marichelo: “Es mi cuñada, nada cambia”

Ernesto D’Alessio relaciona la reciente separación de Jorge D’Alessio y Marichelo Puente con su fe y creencias personales. - (Instagram/ @ernestodalessio - @matutemx)

La reciente separación entre Jorge D’Alessio y Marichelo Puente continúa generando reacciones, y ahora fue Ernesto D’Alessio quien acaparó la atención con declaraciones que no pasaron desapercibidas.

El integrante de la familia D’Alessio abordó el tema ante medios, pero evitó profundizar en detalles del conflicto. En cambio, centró su discurso en su fe y en el impacto personal que este tipo de situaciones puede generar.

“Lo que sí les puedo decir es que cuando uno se aparta de Jesús hay consecuencias”, expresó, dejando una frase que rápidamente encendió la conversación en torno a la ruptura.

Un mensaje polémico en medio de la separación

La ruptura entre Jorge D’Alessio y Marichelo Puente genera interpretaciones tras las declaraciones de Ernesto D’Alessio ante la prensa. - (IG)

Las palabras de Ernesto no solo sorprendieron por el contexto, sino por el tono directo con el que vinculó la situación personal con sus creencias. “Es la única persona que tiene la capacidad de restaurar tu corazón”, afirmó al referirse a su fe.

Aunque no señaló directamente a su hermano, dejó claro que no hablaría por él: “Mi hermano tiene edad para responder a sus cuestiones. Vayan a preguntarle a él”.

Esta postura generó interpretaciones entre el público, especialmente en un momento en el que la separación ha estado rodeada de especulación y versiones no confirmadas.

Apoyo firme a Marichelo y unión familiar

El integrante de la familia D’Alessio muestra apoyo a Marichelo Puente y asegura que su vínculo permanece inalterable tras la separación. - (RS)

A pesar de la polémica, Ernesto también dejó ver un lado conciliador. Confirmó que mantiene una relación cercana con Marichelo y que su vínculo no cambiará.

“Es mi cuñada, amorosa, la adoro… nada cambia”, expresó, reiterando que seguirá presente en esta etapa complicada.

Además, destacó que los hijos de ambas familias mantienen una relación cercana, lo que refuerza la intención de preservar la unión más allá de la ruptura.

Una separación manejada con discreción

Las declaraciones de Ernesto D’Alessio aportan un nuevo ángulo a la separación de Jorge D’Alessio y Marichelo Puente, generando debate público. (Instagram/@jorgedalessio)

Por su parte, Jorge D’Alessio y Marichelo confirmaron su separación tras catorce años de matrimonio, señalando que su prioridad es proteger a sus hijos y mantener el proceso en privado.

El líder de Matute ha insistido en evitar detalles públicos, subrayando que la situación solo compete a la pareja.

En medio de rumores y especulaciones, la familia ha optado por la discreción, mientras las declaraciones de Ernesto añaden un nuevo ángulo a una historia que sigue dando de qué hablar.