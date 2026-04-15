México

Fans de AC/DC convierten un camión de CDMX en concierto con ‘Highway to hell’

El video viral muestra a pasajeros cantando tras salir del show en la CDMX

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Seguidores extendieron la emoción del concierto durante su trayecto a casa.
Seguidores extendieron la emoción del concierto durante su trayecto a casa.

El regreso de AC/DC a México, tras 16 años de ausencia, no solo ha generado expectativa por sus conciertos, sino también una ola de momentos virales entre sus seguidores. La agrupación australiana ofrecerá tres presentaciones en el Estadio GNP Seguros como parte de su gira internacional, lo que ha reactivado la pasión de miles de fanáticos.

En medio de este ambiente, un video grabado en el transporte público de la Ciudad de México se convirtió en tendencia en redes sociales. En el clip se observa a varios asistentes, aparentemente saliendo del recinto tras uno de los conciertos, mientras viajan en un autobús rumbo a Cuautitlán Izcalli.

Stevie Young ACDC
(Facebook AC/DC﻿)

El momento que captó la atención ocurrió cuando el conductor reprodujo la canción “Highway to hell”, uno de los temas más emblemáticos de la banda. De inmediato, los pasajeros comenzaron a cantar al unísono, muchos de ellos portando los tradicionales cuernos luminosos que caracterizan a los seguidores del grupo.

La escena refleja el entusiasmo que ha provocado el regreso de la banda, con fanáticos que no dudaron en prolongar la experiencia más allá del concierto. El ambiente dentro de la unidad se transformó en una extensión del espectáculo, con risas, cantos y una energía colectiva que rápidamente se viralizó.

El regreso de la banda provocó una escena inolvidable en transporte público.
El regreso de la banda provocó una escena inolvidable en transporte público.

El video generó múltiples reacciones entre los usuarios de redes sociales, quienes compartieron comentarios cargados de humor y nostalgia. “ la envidia me consume”; “No mams, yo iba en ese camión”; “Lugares donde me emperra no haber estado”; “Íbamos en el mismo autobús al Infierno bro. Qué buena noche vea”; “Y yo en mi casa encerrado con Depresión jajajaja. Yo solo quiero ser uno de ellos”, fueron algunos de los mensajes que acompañaron la publicación.

La gira “PWR/UP Tour” contempla presentaciones en varios países de América Latina, pero México destaca como una de las escalas más importantes, con tres fechas programadas en la capital los días 7, 11 y 15 de abril.

El regreso de la banda provocó una escena inolvidable en transporte público.

El regreso de la banda ha sido especialmente significativo para sus seguidores, quienes esperaron más de una década para volver a verlos en vivo. Este tipo de escenas virales demuestra cómo la música trasciende el escenario y se convierte en una experiencia colectiva que se vive incluso fuera de los recintos.

Así, el fenómeno de AC/DC en México no solo se limita a sus conciertos, sino que también se refleja en la conexión que logra generar entre generaciones de fanáticos, quienes encuentran en su música una forma de celebración compartida.

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