Termina paro en el Metro CDMX; Adrián Rubalcava anuncia acuerdo con el sindicato

El director del STC Metro anunció un acuerdo con el sindicato para reestablecer el servicio en todas las líneas (FOTO: GUSTAVO ALBERTO/CUARTOSCURO.COM)

Adrián Rubalcava, director del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), anunció la noche de este lunes 13 de abril que, tras varias horas de diálogo con el Sindicato Nacional de Trabajadores del STC Metro, se lograron acuerdos relevantes destinados a fortalecer el mantenimiento y mejorar el servicio del Metro CDMX.

Luego de que se mantuvieron paros escalonados en el servicio a lo largo de este día, las autoridades se reunieron para terminar con estas afectaciones. Por instrucciones de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, se lograron acuerdos relevantes destinados a cumplir las peticiones de los trabajadores y brindar un servicio seguro a los usuarios.

El director general del Metro CDMX confirmó que las partes lograron los acuerdos necesarios para mantener en funcionamiento toda la red y priorizar el mantenimiento a instalaciones fijas y material rodante. Enfatizó que la administración de la jefa de Gobierno mantiene el compromiso de dar atención a las condiciones de seguridad y operación.

Adrián Rubalcava, director del STC Metro, llegó a un acuerdo con el Sindicato de Trabajadores del Metro CDMX para reestablecer el servicio en toda la red y acabar con el paro escalonado (Ilustración Jesús Avilés/ Infobae México)

Rubalcava detalló que el acuerdo alcanzado con el sindicato busca redoblar esfuerzos conjuntos para optimizar el mantenimiento del sistema y garantizar condiciones laborales que reconozcan el trabajo diario del personal. El objetivo central es asegurar un servicio de calidad y prevenir afectaciones a los usuarios, tras la amenaza de un paro escalonado que habría impactado el funcionamiento regular del Metro de la Ciudad de México.

¿Cuándo reanudan en su totalidad el servicio del Metro CDMX tras paro escalonado?

Según la publicación del funcionario en un comunicado y en redes sociales, a partir del día siguiente martes 14 de abril el servicio del Metro operará con total normalidad, despejando la incertidumbre generada entre los usuarios ante la posibilidad de interrupciones.

El diálogo permitió generar compromisos inmediatos para reforzar tanto la seguridad como la operatividad del sistema. El director del STC Metro concluyó que se mantendrá el trabajo coordinado entre la dirección, los trabajadores y el gobierno capitalino en beneficio de la ciudad.

Recuperarán servicio total en las 12 líneas del Metro CDMX tras acuerdos con el sindicato

Tras una extensa jornada de diálogo, el director del Metro de la CDMX y representantes del sindicato han coincidido en la urgencia de colaborar. Se comprometen a unir esfuerzos para resolver las problemáticas del sistema, priorizando la seguridad y el servicio para millones de usuarios (X/ @AdrianRubalcava)

El presidente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, Fernando Espino Arévalo, reconoció la disposición al diálogo de la jefa de Gobierno para atender las solicitudes sindicales. Espino Arévalo señaló: “La apertura al diálogo de la doctora Brugada permite dar respuesta a los planteamientos de la base trabajadora a favor del público usuario”, según difundió la cuenta oficial del Metro CDMX.

Rubalcava Suárez añadió que la prioridad es el trabajo en equipo con las y los trabajadores del organismo, quienes realizan una labor extraordinaria para mantener la movilidad en la capital. Destaca que la coordinación con la representación sindical es constante y necesaria para mantener los estándares de seguridad.