Canelo Álvarez da su opinión sobre el combate entre Benavidez y Zurdo Ramírez en mayo de 2026: “Muy buena pelea”

Canelo Álvarez vs David Benavidez ha sido uno de los combates más esperados por los aficionados (X@Canelo)

Canelo Álvarez expresó su opinión sobre el enfrentamiento que disputarán David Benavidez y Gilberto “Zurdo” Ramírez el 2 de mayo en Las Vegas, después de ser consultado sobre el combate entre ambos boxeadores mexicanos.

Después de varios años, el tapatío no será el encargado de protagonizar los combates en una de las fechas más importantes para México. La operación de codo a la que se sometió en octubre de 2025 lo obligó a postergar su regreso a los cuadriláteros.

Ahora, el combate entre Benavidez y Ramírez ha generado gran expectación entre los aficionados mexicanos, acostumbrados a ver a Canelo como protagonista de las fechas patrias.

David Benavidez y Zurdo Ramírez serán los encargados de protagonizar las peleas en mayo de 2026 (REUTERS)

Canelo asegura que será una buena pelea entre Benavidez y Zurdo Ramírez

En medio de un ambiente relajado en el ProAm de LIVGolf, Canelo Álvarez afirmó que el combate entre Zurdo Ramírez y David Benavidez será muy bueno y se optó por no dar más detalles.

“Bien, creo que es muy buena pelea”, comentó ante los medios de comunicación.

Sobre su próxima pelea, señaló que todavía no han definido quién será el oponente, pero adelantó que el combate tendrá lugar en Riad, Arabia Saudita, frente a un campeón del mundo.

“Ahorita es lo que estamos viendo. Vamos a ver una baraja de riales ahí y vamos a ver. Pero siempre elegir a los mejores y más que nada que sea campeón”, finalizó Álvarez.

Ramírez vs Benavidez ¿El ganador será la próxima cara del boxeo?

Muchos expertos señalan que el ganador entre Ramírez y Benavidez será la próxima cara del boxeo internacional cuando Álvarez se retire. El también llamado “Monstruo Mexicano" subirá de división a peso crucero para retar al Zurdo por los títulos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB) de la categoría.

Con 34 años de edad, Gilberto se ha convertido en uno de los campeones mexicanos más sólidos de la actualidad. Además de ser campeón unificado de la AMB y OMB en peso crucero, cuenta con un récord casi impecable de 48 victorias (30 por las vía del nocaut), cero empates y una sola derrota que fue ante Dmitry Bivol.

El notable gesto de Crawford con Canelo después de la pelea

El pugilista de Mazatlán llegará a este reto motivado luego de haber ganado su último combate que se celebró el 28 de junio de 2025 cuando se enfrentó ante Yuniel Dorticós. Aunque el cubano fue un rival complicado, Ramírez se impuso de manera unánime con tarjetas 115-112, 115-112 y 117-110.

Por su parte, el último combate del Bandera Roja fue en Riad, Arabia Saudita el 22 de noviembre de 2025 cuando derrotó de manera contundente a Anthony Yarde por nocaut técnico en el séptimo asalto. Con ese triunfo, Benavidez defendió de manera exitosa sus campeonatos mundiales de peso semipesado y llegó a un récord perfecto de 31 victorias (25 por la vía del nocaut), cero derrotas y ningún empate.