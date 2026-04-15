¿Cuánto pagaría el gobierno de CDMX para traer a 31 minutos?

El grupo 31 Minutos dará un concierto gratuito para niños y familias en el Zócalo de la Ciudad de México el 30 de abril. | (Crédito: Jesús Áviles/Infobae México)

El gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada Molina, tiene preparada una sorpresa notable para los chilangos de todas las edades, pues 31 minutos, el noticiero infantil reconocido por su amplio repertorio musical, dará un concierto gratuito en el Zócalo el próximo jueves 30 de abril.

Así lo anunció, Ana Francis Mor, secretaria local de Cultura, en la conferencia de prensa del martes 14 de abril, quien reveló que la agrupación de títeres está preparando un espectáculo “muy especial”, para su presentación en el corazón de la CDMX.

“Estamos encantados y encantadas porque todo el mundo va a poder disfrutar de forma gratuita de 31 minutos", compartió Francis Mor.

A diferencia de otros eventos programados en la Plaza de la Constitución, este concierto será financiado con recursos públicos, aunque hasta el momento no se ha dado a conocer el monto oficial que destinará la administración capitalina.

Conciertos patrocinados y eventos con recursos públicos

El caso de 31 Minutos contrasta con otros espectáculos realizados en el Zócalo. Por ejemplo, el concierto programado para el sábado 18 de abril, con Andrea Bocelli y Los Ángeles Azules, será patrocinado por una institución bancaria, por lo que no representará un costo para el gobierno local.

31 minutos dará un show gratuito en el Zócalo de la CDMX (Gob CDMX)

En cambio, el show de 31 Minutos sí implicará inversión pública, lo que abre cuestionamientos sobre el gasto destinado a este tipo de eventos masivos. Estas presentaciones forman parte de una política cultural impulsada por el gobierno capitalino, que ha promovido conciertos gratuitos con artistas nacionales e internacionales en el Zócalo.

¿Cuánto cuestan los conciertos en el Zócalo?

Aunque no hay cifras oficiales sobre el costo del concierto de 31 Minutos, eventos recientes permiten dimensionar el gasto que puede implicar su realización.

De acuerdo con información obtenida vía transparencia y difundida por FrojiMX, el concierto de Julieta Venegas, realizado el 16 de marzo de 2024 como parte del festival “Tiempo de Mujeres”, tuvo un costo total de 14 millones 712 mil 655 pesos.

De ese monto, más de 5.6 millones de pesos se destinaron a la producción del evento, mientras que cerca de 2 millones correspondieron al pago de impuestos, además de otros gastos asociados al talento artístico.

CIUDAD DE MÉXICO, 01MARZO2026.- Ante un zócalo repleto la cantante colombina Shakira ofreció un concierto gratuito como parte de su gira internacional "Las Mujeres ya no lloran". Autoridades capitanas estiman la presencia de cerca de 400 mil asistentes. FOTO: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/CUARTOSCURO.COM

En contraste, el concierto de Rosalía, realizado el 28 de abril de 2023 en el mismo recinto, representó un gasto menor para la administración capitalina: 6 millones 75 mil 460 pesos, según FrojiMX.

En ese caso, el presupuesto se destinó exclusivamente a producción y logística, ya que la artista española no cobró por su presentación.

La diferencia entre ambos eventos fue de aproximadamente 8.6 millones de pesos, lo que refleja cómo el costo total puede variar dependiendo de factores como el pago a artistas, el tipo de producción y el esquema de contratación.

Los conciertos en el Zócalo han logrado convocar a cientos de miles de personas. Uno de los casos más recientes fue el de la cantante colombiana Shakira, quien el pasado 1 de marzo reunió a más de 300 mil asistentes en la Plaza de la Constitución.

CIUDAD DE MÉXICO, 01MARZO2026.- La cantante colombiana Shakira ofreció un concierto en el Zócalo capitalino como parte de su último concierto del tour “Las Mujeres ya no lloran World Tour”. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

Este tipo de eventos refuerzan la estrategia del gobierno capitalino de impulsar actividades culturales gratuitas y de gran alcance, aunque también colocan el foco en el uso de recursos públicos.

Hasta ahora, el gobierno de la Ciudad de México no ha informado cuánto costará el concierto de 31 Minutos. Sin embargo, los antecedentes recientes sugieren que el gasto podría ubicarse en un rango de varios millones de pesos, dependiendo de los costos de producción, logística y posibles honorarios.