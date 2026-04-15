Manuel Mijares celebró 40 años de carrera con espectacular concierto sinfónico en el Auditorio Nacional

MIJARES SINFÓNICO. Invitados: Emmanuel y Yuri.

Manuel Mijares celebró cuatro décadas de trayectoria con un concierto especial en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, acompañado por una orquesta sinfónica y artistas invitados. El espectáculo, realizado el 14 de abril, reunió a figuras clave de la música mexicana y a más de 10.000 asistentes.

La noche comenzó con un cóctel para medios, donde Mijares agradeció a la prensa el acompañamiento durante su carrera. El cantante señaló que mantenerse vigente en la industria ha sido su mayor reto profesional.

Emmanuel, Daniela Romo y Yuri acompañaron a Mijares en el escenario

Durante el espectáculo, Emmanuel recordó que Mijares inició su carrera como corista en su banda. La participación de Daniela Romo destacó con “Me alimento de ti”, canción que recuperó notoriedad tras su inclusión en la serie Mentiras. Yuri se unió para interpretar “Acompáñame” y resaltó su amistad con el intérprete, a quien calificó como su mejor amigo en la industria.

Mijares también presentó un popurrí con temas de José José y Silvio Rodríguez, dos de sus referentes musicales, ante la ovación del público.

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Lucerito y Lucero acompañaron a Mijares en el cierre del concierto

El cierre incluyó interpretaciones de “Bella”, “El privilegio de amar” y otros éxitos. Tras la última canción, Manuel Mijares se reunió con su hija Lucerito y su expareja, la cantante Lucero, quienes asistieron al evento para mostrarle su apoyo.

El concierto marcó un momento clave en la carrera de Mijares, consolidando su presencia como figura central de la música popular mexicana.