México

Manuel Mijares celebró 40 años de carrera con espectacular concierto sinfónico en el Auditorio Nacional

Con grandes invitados de honor, el cantante tuvo una noche muy especial en el Auditorio Nacional, siendo esta una de las veladas más especiales que ha tenido en cuatro décadas de carrera musical

Guardar
MIJARES SINFÓNICO. Invitados: Emmanuel y Yuri.
MIJARES SINFÓNICO. Invitados: Emmanuel y Yuri.

Manuel Mijares celebró cuatro décadas de trayectoria con un concierto especial en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, acompañado por una orquesta sinfónica y artistas invitados. El espectáculo, realizado el 14 de abril, reunió a figuras clave de la música mexicana y a más de 10.000 asistentes.

La noche comenzó con un cóctel para medios, donde Mijares agradeció a la prensa el acompañamiento durante su carrera. El cantante señaló que mantenerse vigente en la industria ha sido su mayor reto profesional.

Emmanuel, Daniela Romo y Yuri acompañaron a Mijares en el escenario

Durante el espectáculo, Emmanuel recordó que Mijares inició su carrera como corista en su banda. La participación de Daniela Romo destacó con “Me alimento de ti”, canción que recuperó notoriedad tras su inclusión en la serie Mentiras. Yuri se unió para interpretar “Acompáñame” y resaltó su amistad con el intérprete, a quien calificó como su mejor amigo en la industria.

Mijares también presentó un popurrí con temas de José José y Silvio Rodríguez, dos de sus referentes musicales, ante la ovación del público.

Mijares -México- 02 septiembre
(Instagram)

Lucerito y Lucero acompañaron a Mijares en el cierre del concierto

El cierre incluyó interpretaciones de “Bella”, “El privilegio de amar” y otros éxitos. Tras la última canción, Manuel Mijares se reunió con su hija Lucerito y su expareja, la cantante Lucero, quienes asistieron al evento para mostrarle su apoyo.

El concierto marcó un momento clave en la carrera de Mijares, consolidando su presencia como figura central de la música popular mexicana.

Temas Relacionados

Manuel MijaresConciertosLuceroEmmanuelYuriDaniela RomoAuditorio NacionalCDMXmexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Descubren “cuarto oscuro” en primaria de Puebla, padres de familia denuncian presuntos casos de abuso sexual: Fiscalía ya investiga

El descubrimiento provocó la movilización de madres y padres de familia, quienes se manifestaron afuera del colegio

Descubren “cuarto oscuro” en primaria de Puebla, padres de familia denuncian presuntos casos de abuso sexual: Fiscalía ya investiga

Hoy No Circula jueves: qué autos descansan este 16 de abril en el Valle de México y de Toluca

Conozca si su auto puede circular en la Ciudad de México y su zona conurbada, así como los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco,de acuerdo con las restricciones vigentes del programa de restricción vehicular

Hoy No Circula jueves: qué autos descansan este 16 de abril en el Valle de México y de Toluca

Fans abarrotan la Cámara de Diputados por entrega de reconocimiento a El Bogueto

El fenómeno del reggaetón mexa conquista la sede legislativa y redefine la prevención de adicciones entre jóvenes

Fans abarrotan la Cámara de Diputados por entrega de reconocimiento a El Bogueto

Hermana del novio arruina revelación de género y se vuelve viral: “Amiga consíguete otro, ahí no es”

Un inesperado abrazo cambió por completo el momento más importante de la celebración

Hermana del novio arruina revelación de género y se vuelve viral: “Amiga consíguete otro, ahí no es”

Detienen a familiares del exalcalde morenista de Coxquihui por presuntos vínculos con Gente Nueva en Veracruz

José María “N” y Rosa Guadalupe “N”, hijo y hermana del exalcalde morenista de Coxquihui, fueron detenidos junto con otras tres personas como presuntos miembros del grupo delictivo Gente Nueva, durante un operativo en Veracruz

Detienen a familiares del exalcalde morenista de Coxquihui por presuntos vínculos con Gente Nueva en Veracruz
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a familiares del exalcalde morenista de Coxquihui por presuntos vínculos con Gente Nueva en Veracruz

Detienen a familiares del exalcalde morenista de Coxquihui por presuntos vínculos con Gente Nueva en Veracruz

Operaban como “halcones” del CJNG: caen 8 policías municipales de Colima que tenían más de 10 años de servicio

Empresarios y comerciantes de Ciudad Valles denuncian extorsiones del Cártel del Golfo: acusan a edil de reunirse con el grupo delictivo

EEUU permitirá transferencias a CIBanco para finalizar su liquidación tras sancionarlo por lavado de dinero al narco

Desaparece Rogelio Portillo, coordinador de la Secretaría de Bienestar en Huetamo y excandidato de Morena

ENTRETENIMIENTO

Fans abarrotan la Cámara de Diputados por entrega de reconocimiento a El Bogueto

Fans abarrotan la Cámara de Diputados por entrega de reconocimiento a El Bogueto

¿Cuánto pagaría el gobierno de CDMX para traer a 31 minutos?

Fans de AC/DC convierten un camión de CDMX en concierto con ‘Highway to hell’

Christian Nodal se queda sin derechos de su nombre y marca: quién fue su familiar directo que le “robó” el registro

Ernesto D’Alessio rompe el silencio sobre el divorcio de su hermano Jorge con Marichelo: “Es mi cuñada, nada cambia”

DEPORTES

Papá de David Benavidez descarta por completo un combate entre su hijo y Canelo Álvarez: “Hay que olvidarnos de esa pelea”

Papá de David Benavidez descarta por completo un combate entre su hijo y Canelo Álvarez: “Hay que olvidarnos de esa pelea”

Emilio Azcárraga se reúne con directiva y jugadores del América tras fracaso en la Concachampions

Oribe Peralta denuncia episodio de racismo en la Liga MX durante un partido de Pumas en 2011

El mexicano Jarren Durán responde con gesto obsceno a insultos de aficionados en juego de los Red Sox

Canelo Álvarez da su opinión sobre el combate entre Benavidez y Zurdo Ramírez en mayo de 2026: “Muy buena pelea”