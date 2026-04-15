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Christian Nodal se queda sin derechos de su nombre y marca: quién fue su familiar directo que le “robó” el registro

El registro, originalmente otorgado cuando el famoso era menor de edad, queda nuevamente

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Christian Nodal se queda sin derechos de su nombre y marca: quién fue su familiar directo qué le “robó” el registro (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)
Christian Nodal se queda sin derechos de su nombre y marca: quién fue su familiar directo qué le “robó” el registro (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

El cantante Christian Nodal ya no es titular de los derechos sobre su propio nombre y marca.

Un documento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial confirma que Jaime González, su padre, renovó la titularidad de ambos registros los primeros días de abril, después de solicitarlos en octubre del año pasado.

El asunto sale a la luz este miércoles 15 de marzo, cuando el matutino Venga la Alegría da a conocer la noticia y el contexto legal o familiar que atraviesa el intérprete.

Jaime González renueva el registro sin conocimiento de Nodal

La renovación de los derechos ocurre tras el vencimiento del primer periodo de diez años de registro, tiempo habitual para este tipo de trámites ante el IMPI.

De acuerdo con Venga la Alegría, el padre de Christian Nodal solicita la renovación en octubre, pero el cantante habría permanecido ajeno al proceso.

El registro, originalmente otorgado cuando Nodal era menor de edad, queda nuevamente bajo control de Jaime González, lo que deja al artista sin poder legal sobre el uso comercial de su nombre y marca.

Christian Nodal y sus padres salen unidos del Reclusorio Oriente tras audiencia por falsificación de documentos
Jaime González renueva el registro sin conocimiento de Nodal | Portada: Jesús Avilés, Infobae México.

Ruptura familiar y señales en redes sociales

El distanciamiento familiar se hace evidente: Christian Nodal deja de seguir en Instagram a sus padres, Silvia Cristina Nodal Jiménez y Jaime González, así como a su hermana Amely.

En sentido inverso, su madre y la empresa de su padre tampoco siguen al cantante. Estas señales digitales refuerzan la versión de un conflicto interno, que se intensifica tras la maniobra legal de su padre.

No se han emitido declaraciones oficiales, pero se confirma que la separación también alcanza el entorno profesional. El contrato de representación entre Christian Nodal y Jaime González sigue vigente hasta 2035. Romperlo obligaría al cantante a pagar una suma millonaria a su padre. El vínculo personal y laboral, que comenzó cuando Nodal era adolescente, se encuentra en su punto más tenso.

El trasfondo legal: disputa con Universal Music y cambio de abogados

El conflicto surge en medio de una batalla jurídica entre Christian Nodal y la disquera Universal Music, que desde 2021 disputa la propiedad de los derechos de autor y regalías de los primeros tres álbumes del cantante: Me Dejé Llevar (2017), Ahora (2019) y AYAYAY! (2020).

En noviembre de 2025, una jueza determina la no vinculación a proceso penal de Nodal y sus padres por presunta falsificación de contratos, pero la vía civil permanece abierta.

“Incompatibles”, el más reciente sencillo de Christian Nodal, provocó debate en redes sociales después de que usuarios compararan uno de sus versos con una línea de la canción “Me Pierde Por Wey” de Grupo Firme. (Captura de pantalla)
“Incompatibles”, el más reciente sencillo de Christian Nodal, provocó debate en redes sociales después de que usuarios compararan uno de sus versos con una línea de la canción “Me Pierde Por Wey” de Grupo Firme. (Captura de pantalla)

En febrero de este año, el equipo legal de Nodal renuncia a representarlo en el proceso penal ante la FGR, aunque continúa defendiendo a sus padres.

El artista se queda sin defensa directa y debe buscar nuevos abogados, en un contexto donde la disputa civil podría definir la propiedad de los másters y la titularidad de su catálogo.

Nodal busca salir del control familiar y negociar con Universal

El matutino de TV Azteca reveló que Christian Nodal explora la posibilidad de regresar a Universal Music, su antigua disquera, para obtener recursos suficientes que le permitan pagar la deuda contractual con su padre y, de ese modo, romper el vínculo que lo mantiene bajo su control. Sony Music, la actual disquera del cantante, no ha conseguido los resultados esperados y la crisis de imagen pública del artista complica el escenario.

La única opción para que Christian Nodal recupere el control sobre su nombre y marca sería negociar directamente con su padre y cubrir la suma millonaria que se le exige, de acuerdo con versiones difundidas en medios nacionales. Mientras tanto, el artista enfrenta un proceso civil que podría afectar la explotación de su música y su carrera profesional.

Sin derechos sobre su nombre, marca y música

El propio Christian Nodal reconoce en sus redes sociales: “No soy dueño de mi nombre, ni de mi marca, ni de mi música, solo soy dueño de mi voz”. El registro oficial confirma que el cantante queda sin poder legal sobre los elementos esenciales de su carrera artística, en medio de una ruptura familiar que trasciende lo personal y se instala en el ámbito judicial y empresarial.

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