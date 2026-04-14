México

Surgen rumores de que Alicia Villarreal no habría felicitado a Melenie Carmona en su cumpleaños por estar organizando su boda

La ausencia de un mensaje público de la intérprete de “Te quedó grande la yegua” para su hija revive las versiones de tensión familiar

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Melenie Carmona con cabello rubio en una celebración de cumpleaños con un adorno de pastel "Happy Birthday". Inset: Alicia Villarreal y Cibad Hernández abrazados
Melenie Carmona celebra su cumpleaños, mientras persisten los rumores de distanciamiento con su madre, Alicia Villarreal. (Instagram: @meleniecarmona / @cibadoficial11 )

El cumpleaños de Melenie Carmona el pasado 10 de abril transcurrió sin una felicitación pública de su madre, Alicia Villarreal, quien estaba regresando de su viaje por Italia acompañada de su pareja Cibad Hernández.

La ausencia de un mensaje alimentó las versiones de distanciamiento entre madre e hija, sobre todo ahora que la artista enfrenta rumores sobre una boda próxima y tensiones con su familia.

Melenie Carmona, una mujer joven con cabello rubio, sonríe mirando hacia abajo, sentada frente a tres pasteles de cumpleaños con velas encendidas en un ambiente interior oscuro
Melenie Carmona sonríe felizmente junto a sus pasteles de cumpleaños, celebrado el 10 de abril, mientras la ausencia de una felicitación pública de su madre, Alicia Villarreal, alimenta rumores de distanciamiento y tensiones familiares. (Instagram: @meleniecarmona)

La ausencia de felicitación pública refuerza tensiones familiares

Mientras su hija compartió imágenes de su festejo sin que la cantante participara públicamente, los comentarios que destacaron en la publicación fueron los de padre, Arturo Carmona, y de Cruz Martínez, exesposo de “La güerita consentida”.

“Te amo princesa hermosa, orgulloso de ti mi amor”, escribió el galán de melodramas, mientras el músico agregó: “¡Que el hombre de arriba te bendiga con muchos más, bebé!”.

Diversos reportes, señalan que la relación de la cantante con sus hijos, particularmente con su primogénita, atraviesa un periodo de tensión, pues Melenie Carmona no habría recibido ninguna muestra de afecto pública de su madre durante el día de su cumpleaños.

Captura de pantalla de dos comentarios en español e inglés en una red social, mostrando un perfil con imagen de hombre y otro con imagen abstracta
Arturo Carmona felicita públicamente a su hija Melenie Carmona en redes sociales, mientras persisten los rumores de distanciamiento con su madre Alicia Villarreal. (Instagram: @meleniecarmona)

Distintas fuentes, señalan que el distanciamiento viene de la desaprobación de la joven hacia la relación amorosa de su mamá con Cibad Hernández tan solo unos meses después de que denunció de violencia a Cruz Martínez.

Villarreal prepara boda con Cibad Hernández para agosto

En medio de la ausencia de la intérprete de “Te quedó grande la yegua” en el cumpleaños de su hija, surgen rumores de que Cibad Hernández habría entregado un anillo de compromiso a Alicia Villarreal durante el viaje a Europa.

Hasta ahora, la pareja no ha confirmado oficialmente el compromiso, pero versiones cercanas apuntan a que la boda se realizaría el 31 de agosto, día del cumpleaños de Villarreal: “Tal vez”, respondió Hernández a Javier Ceriani cuando se le preguntó por una posible boda.

Melenie Carmona, una joven rubia, muerde una dona glaseada en una fiesta de cumpleaños. Detrás hay una torre de donas, dos pasteles y flores
Melenie Carmona celebra su cumpleaños rodeada de dulces y amigos, generando conversación sobre la dinámica familiar con Alicia Villarreal. (Instagram: @meleniecarmona)

Pese a que no existen detalles confirmados sobre si la ceremonia incluiría un acto religioso, se asegura que los hijos de la cantante ya estarían enterados de la decisión y, según las fuentes, han manifestado su descontento.

Rumores sobre el viaje a Italia y reacciones de los involucrados

Cabe recordar que la decisión de Alicia Villarreal de viajar a Italia con su pareja generó diversas versiones en el medio del espectáculo. Una de ellas indicó que el viaje habría sido originalmente planeado con sus hijos, pero por cambios de último momento, se realiza solo con su pareja.

“No sé quién dice tantas cosas”, respondió para El Gordo y La Flaca cuando se le preguntaron si sus hijos formaban parte del itinerario.

Por su parte, Arturo Carmona descartó cualquier conflicto personal con la cantante a raíz de la nueva relación, inlcuso calificó como “tonterías” las versiones de celos y precisó.

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