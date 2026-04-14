Cámara de Diputados reconoce a El Bogueto y usuarios cuestionan “consumo de sustancias y apología del delito”

La Cámara de Diputados reconoció oficialmente a El Bogueto por su influencia entre la juventud mexicana, generando fuerte polémica en redes sociales

La Cámara de Diputados reconocerá a El Bogueto, creador de contenidos y artista urbano viral entre jóvenes mexicanos, durante un foro oficial ha realizarse en San Lázaro. La decisión generó controversia de inmediato en redes sociales, donde usuarios criticaron que se le destaque a pesar de que algunas de sus letras abordan el consumo de sustancias y violencia, reavivando el debate sobre la posible apología del delito desde instituciones públicas.

El reconocimiento a El Bogueto en la Cámara de Diputados ha detonado una polémica en redes sociales debido a que, para una parte importante de la opinión pública, premiar a un artista cuyas canciones hacen alusión a temas como drogas y conductas ilícitas podría interpretarse como una validación indirecta de esos mensajes, sobre todo entre la juventud mexicana.

El Bogueto como figura de aspiración juvenil

Este miércoles 15 de abril de 2026, Armando Toledo Rosas, conocido como El Bogueto, acudirá a la Cámara de Diputados en la Ciudad de México como parte del foro “La Importancia de los Centros de Internamiento contra las adicciones en México”.

El evento, a celebrarse en el Auditorio Aurora Jiménez, reunirá a personalidades del ámbito artístico, empresarial, deportivo y social vinculadas al apoyo de jóvenes con problemas de adicciones. La ceremonia fue dada a conocer en sus redes por María Rosete, Diputada Federal de la alcaldía Cuauhtémoc, y por Aarón Silva, Director de clínicas especializadas en adicciones.

El Bogueto ha sido señalado por la opinión pública debido al impacto de sus canciones en plataformas como TikTok y su conexión con jóvenes en México (IG: El Bogueto)

Entre los reconocidos destacan figuras como Giovanni Madrigal, ‘El Huevo’, líder comunitario y creador de contenidos, y Alejandro G. Buenrostro León, artista y fundador del Centro de Rehabilitación Amor al Adicto Difícil y Reincidente en Mazatlán, Sinaloa.

La inclusión de El Bogueto fue justificada por su influencia entre el sector juvenil, debido a la conexión de su música con nuevas generaciones y su potencial para inspirar cambios positivos.

En comunicado, la Organización de Centros de Tratamiento y Prevención de Adicciones (OCETPA) subrayó que sumar artistas a estas iniciativas contribuye a prevenir el consumo de sustancias en la juventud.

En su mensaje institucional destacaron: “A través de su música y cercanía, inspira a miles de jóvenes a creer en sus sueños, trabajar por sus metas y decirle NO a las adicciones. Su voz no solo suena en los escenarios, también resuena en la conciencia de una generación que busca salir adelante”.

La OCETPA considera que sumar artistas populares a iniciativas de prevención puede ser clave para disuadir el consumo de sustancias entre adolescentes (Instagram: @elbogueto)

Redes cuestionan coherencia institucional

La reacción en redes sociales no tardó tras el anuncio. Entre los principales cuestionamientos, varios usuarios señalaron como contradictorio que se premie a un artista cuyas canciones “hacen apología de las drogas, armas y delitos”, justo en un foro que promueve la prevención de adicciones.

Algunos comentarios que se repitieron fueron: “¿Cómo llevar a personajes que sexualizan, hablan de drogas y armas en su música? Es ilógico”. También hubo señalamientos sobre la legitimidad del reconocimiento institucional: “¡Qué absurdo! Habiendo tantas personas que sí son una inspiración para los jóvenes”, y “¿Qué no el mensaje de sus canciones es para fomentar el consumo de ciertas sustancias?”.

Estas opiniones han reavivado la discusión sobre la responsabilidad de las instituciones públicas al distinguir a figuras cuyos mensajes resultan polémicos para parte de la sociedad.

Aunque la mayoría de mensajes tiende hacia la crítica, existen también posturas que consideran positiva la inclusión de El Bogueto, argumentando que su llegada al foro podría servir como puente para acercar mensajes preventivos a la juventud, aprovechando la conexión que tiene con ese grupo demográfico.

Usuarios en redes sociales cuestionan que la Cámara premie a artistas con letras que abordan temas como drogas y violencia, alimentando el debate sobre apología del delito

El Bogueto no consume sustancias

Hasta ahora, ni la Cámara de Diputados ni El Bogueto han respondido directamente al debate suscitado, más allá del mensaje institucional en el que destaca su papel como “aliado fundamental en la lucha por construir un mejor futuro para la juventud”.

El propio El Bogueto ha declarado en entrevistas que no suele consumir bebidas alcohólicas ni otras sustancias nocivas y que procura mantener una vida saludable, aunque estas afirmaciones no han servido para frenar las críticas en torno al posible impacto de sus letras.

Quién es El Bogueto y por qué es viral

El Bogueto, de 29 años y originario de Nezahualcóyotl, Estado de México, se ha consolidado como una de las voces principales del reguetón mexicano. Su debut en 2020, bajo el sello Candela Music, marcó el inicio de una carrera que rápidamente alcanzó notoriedad. Temas como “Piripituchy” y “G Low Kitty” se han vuelto populares sobre todo en plataformas como TikTok.

Antes de enfocarse en la música, el artista consideró dedicarse a derecho y administración, pero eligió el género urbano por su capacidad de conectar con el público joven. En el ámbito personal, El Bogueto y su pareja, Ximena Flores, anunciaron en febrero que esperan a su primer hijo.

En fechas recientes, El Bogueto lanzó el álbum “Eso Sí Es De Gangster”, que incluye colaboraciones con otros exponentes del género y canciones que han destacado en la escena urbana nacional. Este perfil, junto con su presencia constante en redes sociales, lo ha convertido en una referencia entre los creadores de contenido para la juventud mexicana.