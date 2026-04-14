México

INE debe ser transparente en elección de tres nuevos consejeros, exige Kenia López Rabadán

“Quien forme parte del INE, no debe estar marcado por la duda”, afirmó

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La senadora Kenia López Rabadán, con cabello oscuro y blusa turquesa, habla en un podio con micrófono; arriba a la izquierda, el logo del INE
Kenia López Rabadán, senadora del PAN, exigió al Instituto Nacional Electoral (INE) total transparencia en el proceso de selección de sus tres nuevos consejeros.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, exige que el proceso para elegir a los próximos tres consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) garantice certeza, transparencia y una auténtica garantía democrática, advirtiendo que ningún nuevo integrante del organismo puede estar “marcado por la duda ni la desconfianza”.

La diputada señala que el país atraviesa “un momento importante en términos deliberativos” al enfrentar tanto la renovación en el INE como la evaluación de políticas y problemas relevantes en áreas como hidrocarburos, medio ambiente y finanzas públicas.

López Rabadán cuestiona abiertamente que candidatos con trayectorias robustas han sido descartados de las etapas finales del proceso. Pregunta por qué figuras con “alta experiencia”, que incluyen “presidentas de tribunales, presidentes de consejos electorales, magistrados y personas con décadas de trabajo en materia electoral”, no avanzan a la siguiente fase.

La diputada insiste en que los puestos del INE son cargos de Estado y recalca: “Son posiciones que representan a todos los mexicanos, por lo que no puede haber ni duda ni desconfianza en este proceso”.

El INE da a conocer el monto de la compensación de la Consejera y los Consejeros que terminan su encargo el próximo 3 de abril (Foto: INE)
El INE da a conocer el monto de la compensación de la Consejera y los Consejeros que terminan su encargo el próximo 3 de abril (Foto: INE)

Sostiene que debe transparentarse la metodología del examen a aspirantes, y sugiere que el Comité Técnico de Evaluación informe si “solo algunos integrantes tuvieron todas las preguntas y las respuestas”, pidiendo que se conozca “con nombre y apellido” quiénes fueron.

Presión sobre recursos públicos y recortes presupuestales

Durante una sesión en la Cámara de Diputados, la diputada fue cuestionada sobre la decisión de sostener el subsidio a la gasolina, lo que representa un gasto de 5 mil millones de pesos semanales —es decir, 20 mil millones de pesos mensuales—. Así lo detalló la propia López Rabadán, tras exponer que “siempre será bueno eficientar el recurso, siempre, pero no a costa de las instituciones”.

Alertó que recortes excesivos pueden lesionar el desempeño institucional, por lo que prioriza asignar recursos que beneficien directamente a la población.

López Rabadán reconoce la inquietud por la inflación creciente —que suma tres meses consecutivos al alza— y los precios de la gasolina y el diésel por encima de lo establecido, según lo relatado por legisladores presentes. Señala que corresponde al Congreso de la Unión elaborar los “instrumentos legales” que generen certeza para la inversión y fortalezcan las instituciones, como vía para crear empleo y mejorar las condiciones de vida.

Define como tarea central “trabajar para tener un andamiaje legal suficientemente bueno para que México sea un país en donde se invierta, en donde tengamos el erario más eficiente posible y los mexicanos podamos vivir mejor”.

La construcción de acuerdos y la función deliberativa de la Cámara

Frente a la falta de consenso para que funcionarios comparezcan en la Cámara y la divergencia entre partidos, la diputada afirma que el objetivo debe ser el acuerdo respetuoso entre todas las fuerzas parlamentarias, para “generar las condiciones” de transparencia que el país exige en temas como el manejo ambiental, la función de Pemex y la supervisión de grandes obras.

López Rabadán reitera que estas responsabilidades no deben confundirse ni minimizarse como “politiquería” y se distancia de cualquier litigio personal o partidista. Considera que la ciudadanía espera información veraz y decisiones tomadas con integridad política, y concluye que la neutralidad se ejerce defendiendo las facultades de control y contrapeso de la Cámara de Diputados.

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