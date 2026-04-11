México

Alicia Villarreal habría viajado a Italia con su novio Cibad Hernández pese a tener programado ese destino con sus hijos

La intérprete de “Te quedó grande la yegua” desmintió especulaciones sobre el motivo de sus vacaciones y resaltó lo espontáneo del momento por su apretada agenda de trabajo

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Alicia Villarreal y Cibad Hernández posando para una selfie en una calle adoquinada de Italia, con tiendas de bolsos de cuero al fondo
Alicia Villarreal y Cibad Hernández comparten una imagen de su reciente viaje por Italia, generando expectativas entre sus seguidores. (Instagram: @cibadoficial11 y lavillarrealmx)

El regreso de Alicia Villarreal a México tras su viaje por Italia junto a Cibad Hernández provocó comentarios en redes sociales y especulación sobre la presencia de sus hijos en el recorrido.

La intérprete de “Te aprovechas” y “Te quedó grande la yegua” aclaró que el viaje surgió como una decisión espontánea entre ella y su pareja, desmintiendo versiones que aseguraban que sus hijos estaban contemplados en los planes.

No sé quién dice tantas cosas. No, no somos mucho de planes con mucho tiempo, porque con los shows y con todo lo que hago de trabajo, con las cosas del estudio, siempre surgen las cosas en el momento y los hacemos”, dijo para los micrófonos de El Gordo y La Flaca.

Alicia Villarreal y Cobad Hernández han enfrentado varios rumores desde que anunciaron su relación.
Alicia Villarreal regresa a México tras su viaje por Italia junto a Cibad Hernández, aclarando rumores en redes sociales. (IG, Alicia Villarreal - Cibad Hernández)

Al ser cuestionada sobre si el viaje tenía un carácter familiar, la cantante de regional mexicano respondió que la decisión se tomó de forma espontánea define la dinámica con Hernández.

Alicia Villarreal descarta que sus hijos estuvieran considerados en el viaje por Italia

La propia Alicia Villarreal confirmó que los planes de viaje se definen de forma repentina, debido a su agenda artística. Al responder si el itinerario incluía a sus hijos, la cantante se rió y descartó la versión.

No, no sé quién dice tantas cosas”, enfatizó.

La explicación de la intérprete de 54 años detiene las especulaciones que circulan en plataformas digitales, donde se asume que el recorrido europeo era un proyecto familiar.

La cantante Alicia Villarreal desmiente que sus hijos hayan sido contemplados para el reciente viaje a Italia con Cibad Hernández.
La cantante Alicia Villarreal desmiente que sus hijos hayan sido contemplados para el reciente viaje a Italia con Cibad Hernández.

Arturo Carmona niega celos y minimiza los señalamientos sobre el viaje

Arturo Carmona, expareja de Alicia Villarreal y padre de su hija Melenie Carmona, rechazó cualquier insinuación de celos tras la difusión de imágenes y videos de la cantante con su pareja.

En entrevista con medios, el actor calificó como “tonterías” los comentarios que sugieren una reacción negativa y aclaró que sus declaraciones no representan resentimiento ni crítica.

Asimismo, precisó que las demostraciones afectivas al inicio de una relación son naturales y descartó que le importen las especulaciones sobre la vida privada de su expareja.

Finalmente, al ser cuestionado sobre las versiones que vinculan los gastos del viaje a Villarreal o a Hernández, reiteró que no hará comentarios para no alimentar rumores en redes sociales.

Cibad Hernández estaría buscando manejar la carrera de Alicia Villarreal
Alicia Villarreal y Cibad Hernández acostumbran a tomar decisiones de viaje de manera repentina, sin mucha planeación previa. (IG/@cibadoficial11)

Carmona recuerda su relación con Villarreal y aclara su postura sobre los gastos en el pasado

Durante la conversación con la prensa, Arturo Carmona rememoró la etapa en la que mantuvo una relación con Alicia Villarreal, la cual, según sus palabras, habría durado cerca de tres años hace más de dos décadas.

El galán de melodramas señaló que, debido a los compromisos profesionales de ambos, fueron pocas las oportunidades en las que viajaron juntos: “En mi caso, yo cubría los gastos conforme a mis posibilidades”, precisó.

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