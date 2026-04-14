México

Alicia Villarreal y Cibad Hernández sufren ‘sospechoso’ robo en EEUU: “Mochilas, computadoras, efectivo y pasaporte”

La artista mexicana se mantiene al pendiente luego de que una de sus coristas no pudo regresar de Washington tras perder su pasaporte y tarjetas de crédito

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Alicia Villarreal y Cibad Hernández posando para una selfie en una calle adoquinada de Italia, con tiendas de bolsos de cuero al fondo
Alicia Villarreal reporta robo en Washington durante su visita a Estados Unidos, afectando a su equipo de trabajo (Instagram: @cibadoficial11 y lavillarrealmx)

La cantante mexicana Alicia Villarreal fue víctima de un robo durante su estancia en Washington, donde parte de su equipo, incluyendo una de sus coristas, pierde objetos de valor y documentos personales.

El caso genera inquietud entre sus seguidores, ante la preocupación de la artista por el bienestar de su staff y la tardanza en los avances de la investigación, según una entrevista de su novio Cibad Hernández.

La corista afectada ya pudo regresar a México tras reponer su pasaporte

De acuerdo con Hernández, pareja de Villarreal, el robo ocurrió cuando la cantante y su equipo dejaron su camioneta en un estacionamiento público de la capital estadounidense.

Al volver, encontraron el vehículo abierto y notaron la ausencia de mochilas, computadoras, dinero en efectivo y el pasaporte de una de las coristas.

El saldo inmediato es la imposibilidad de la trabajadora para regresar a México, por lo que permanece algunos días en Estados Unidos realizando trámites en el consulado mexicano.

La corista de Alicia Villarreal pierde pasaporte y tarjetas, lo que retrasa su regreso a México tras el robo (Cuartoscuro)
La corista de Alicia Villarreal pierde pasaporte y tarjetas, lo que retrasa su regreso a México tras el robo (Cuartoscuro)

“Fue un acontecimiento que sucedió cuando nos bajamos de la camioneta. Dejamos la camioneta en un estacionamiento público y, pues nada, la abrieron y se llevaron pertenencias; mochilas, la de Alicia, la del staff, computadoras, efectivo. Afortunadamente no fue un altercado como tal. Todo bien, solamente cosas materiales”, dijo Cibad al periodista Javier Ceriani.

Hernández señala: “Se hicieron los reportes pertinentes. A una de las coristas, desgraciadamente, le robaron su pasaporte, se tuvo que quedar allá. Hoy, gracias a Dios, tuvo cita en el consulado mexicano, le dieron todas las atenciones y ya viene de regreso (a México), pero pobre; (le robaron) tarjetas de crédito, pasaporte”.

El robo ocurre sin violencia y solo afecta objetos materiales

Según el relato de Cibad Hernández en entrevista con Javier Ceriani, ni Alicia Villarreal ni sus acompañantes enfrentan situación de riesgo físico. El influencer describe el modus operandi de los ladrones: revisan el vehículo, que no presenta daños, y sustraen solo pertenencias materiales, lo cual le pareció “sospechoso”.

Cibad Hernández estaría buscando manejar la carrera de Alicia Villarreal
El incidente en el estacionamiento público de Washington solo deja pérdidas materiales y no involucra violencia (IG/@cibadoficial11)

“Yo creo que nos midieron. Cuando vieron que no estábamos cerca, pum, nos robaron. Fue con guante de seda, porque ni vidrios rotos, ni chapas forzadas, solo estaba abierta la camioneta.”

La pareja de la cantante indicó que la policía local ya atiende el caso y revisa las cámaras de seguridad próximas, aunque hasta ahora las autoridades no han reportado avances sobre el paradero de los responsables.

Villarreal se muestra preocupada por su equipo tras el asalto

Pese a que Villarreal no ha emitido una declaración oficial, Hernández afirmó que la cantante prioriza la situación de la corista afectada y el estado emocional del equipo.

Cibad Hernández explica que los ladrones solo abren la camioneta y sustraen pertenencias, sin daños al vehículo (IG)
Cibad Hernández explica que los ladrones solo abren la camioneta y sustraen pertenencias, sin daños al vehículo (IG)

“Alicia está bien, pero preocupada por su equipo de trabajo y por su corista que se tuvo que quedar allá. Alicia es muy profesional y quiere mucho a su equipo. Todos estamos bien, que es lo importante”, sostiene el influencer.

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