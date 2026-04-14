México

Los mejores memes que dejó la visita del elenco de “Malcolm el de en medio” a “Venga la Alegría”

La visita de Frankie Muniz, Justin Berfield y Christopher Masterson a las instalaciones de Tv Azteca no pasó desapercibida por los internautas

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El día de hoy 14 de abril, los actores Frankie Muniz, Justin Berfield y Christopher Masterson visitaron las instalaciones del matutino Venga La Alegría. Nuevamente, TV Azteca se volvió viral gracias a estrellas internaciones, como bien ocurrió con Katy Perry en noviembre de 2024.

Los protagonistas de la serie estadounidense fueron recibidos a lo grande: la producción preparó una alfombra roja especial y organizó entrevistas lideradas por El Capi Pérez y Ricardo Casares.

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En esta ocasión, al contrario de lo que pasó con Katy Perry, la producción del matutino evitó las imitaciones musicales, juegos y dinámicas de juegos.

En la transmisión, Frankie Muniz compartió su sorpresa ante la respuesta del público mexicano: “Nunca me imaginé que fuera tan masivo en México”. El multitudinario recibimiento en las instalaciones de TV Azteca dejó constancia de la popularidad de la serie y evidenció el alcance generacional de la producción, algo que también destacaron en la conversación televisiva.

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El escándalo por el trato a Katy Perry marcó un precedente negativo para el matutino

En noviembre de 2024, la visita de Katy Perry a Venga La Alegría desató una ola de críticas. La producción sometió a la cantante a un homenaje musical con pelucas y disfraces, recreó un viaje en microbús y la obligó a participar en juegos ajenos al acuerdo original.

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Un video que muestra a Perry intentando despedirse y siendo retenida para más actividades se viralizó. La situación fue vista como incómoda tanto por el público mexicano como por la prensa internacional.

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La incomodidad por el trato a la cantante escaló meses después, cuando en agosto de 2025, durante un concierto de Perry en México, un fan subió al escenario para ofrecerle disculpas por el episodio en el matutino. Perry respondió con humor: “Sí, deberían disculparse”, frase que circuló ampliamente en redes y medios.

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La popularidad de “Malcolm” en México

Malcolm el de en medio mantiene una popularidad inusual en México, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos. La serie se transmite desde hace más de dos décadas y sigue presente tanto en televisión abierta como en plataformas de streaming.

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Las retransmisiones constantes en canales como Azteca 7 y la disponibilidad de todos los episodios en Disney+ permiten que nuevas generaciones descubran la comedia y que los fans de siempre continúen viéndola.

El éxito de la serie en México tiene varias explicaciones. Los espectadores se identifican con la dinámica familiar de clase media, los problemas cotidianos y el humor que retrata situaciones reconocibles: padres con empleos modestos, hermanos que heredan ropa, deudas constantes y una escuela pública problemática. El doblaje latino también es clave, ya que conecta emocionalmente con la audiencia.

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La vigencia de Malcolm el de en medio se refleja en la reciente visita del elenco principal a la Ciudad de México y el lanzamiento de una nueva miniserie en Disney+ . La serie y sus personajes forman parte de la cultura popular mexicana, con memes, referencias en redes sociales y una comunidad fiel que celebra cada novedad relacionada con la familia Wilkerson.

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