México

Arturo Carmona rompe el silencio y reacciona a romance de Alicia Villarreal en Europa: “Hace uno tantas tonterías”

El actor sorprende con su postura ante las imágenes virales de su expareja y deja clara su visión sobre el amor y las críticas

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El actor y la cantante están envueltos en polémicas familiares - Foto: arturo_carmona / lavillarrealmx
Arturo Carmona expresa una postura madura ante la relación de Alicia Villarreal y Cibát Hernández durante sus vacaciones por Europa. - (Foto: arturo_carmona / lavillarrealmx)

La respuesta de Arturo Carmona ante los videos de Alicia Villarreal y Cibad Hernández recorriendo Europa destacó por su tono despreocupado y reflexivo. El actor evitó cualquier reacción negativa y se mostró distante de la polémica, sorprendiendo a quienes esperaban celos o incomodidad.

Mientras las imágenes de la pareja disfrutando y compartiendo su relación en redes sociales generaron opiniones divididas, Carmona prefirió mantener la calma y no alimentar controversias. Su actitud evidenció una postura abierta frente a las muestras públicas de afecto de Villarreal y su actual pareja.

En medio de los cuestionamientos sobre si esa exposición era excesiva, Carmona insistió en que no todo es como parece desde fuera, restando importancia a las apariencias y dejando claro que su enfoque se mantiene alejado de los juicios apresurados.

“Cuando uno está enamorado hace tantas tonterías”

Arturo Carmona sigue en pleito mediático con Alicia Villarreal
Los videos románticos de Alicia Villarreal y su pareja generan opiniones divididas en redes sociales y medios de espectáculos. - (IG)

Durante el encuentro con medios, Carmona soltó una frase que encendió la conversación: “Cuando uno está enamorado hace tantas tonterías”, dijo entre risas, al referirse a las escenas románticas que circulan en redes.

El actor no lo planteó como crítica directa, sino como una observación sobre las emociones intensas que surgen al inicio de una relación. Incluso añadió que esos gestos pueden ser impulsivos, pero forman parte natural del enamoramiento.

“Son impulsos por amor… es bonito también sentir eso”, comentó, dejando claro que, aunque algunos lo vean exagerado, para quienes lo viven puede ser algo genuino.

¿Celos o madurez? Su reacción sorprende

Arturo Carmona se pronuncia sobre la denuncia de Alicia Villarreal.
El actor Arturo Carmona rechaza los celos y defiende la autenticidad de las demostraciones públicas de amor en redes sociales. - (Fotos: Cuartoscuro)

Lejos de mostrar incomodidad, Carmona aseguró que no tiene problema con la forma en que su expareja vive su relación. “Si para ellos es bonito, qué importa lo que digan los demás”, expresó.

También enfatizó que no debería juzgarse la felicidad ajena desde fuera, marcando distancia de cualquier interpretación de celos. Para él, lo importante es que ambas partes estén bien.

Incluso recordó su propia historia con la cantante, señalando que, aunque compartieron algunos viajes, su relación fue relativamente breve y en un contexto distinto.

Proyectos, pasado y apoyo en momentos difíciles

Arturo Carmona
Carmona se muestra dispuesto a brindar apoyo en temas familiares delicados si fuera necesario, sumando madurez a su respuesta pública.

Más allá del tema personal, Carmona habló sobre su entorno profesional y las situaciones que rodean a personas cercanas a Villarreal, asegurando que los proyectos laborales continúan sin verse afectados.

Explicó que, dentro de los compromisos musicales de Cruz Martínez, existen soluciones para cubrir ausencias sin poner en riesgo a quienes dependen de ese trabajo. Esto, dijo, permite separar lo personal de lo profesional.

Finalmente, dejó entrever que, en caso de ser necesario, estaría dispuesto a apoyar en temas familiares delicados tal como Cruz lo hizo con su hija Melanie Carmona en su momento. Una declaración que, sin buscar protagonismo, añade otra capa a una historia que sigue dando de qué hablar.

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