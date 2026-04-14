México

Tec de Monterrey y la Universidad de Texas en Austin crean colaboración para estudiar genes que causan enfermedades en la comunidad latina

Una alianza entre investigadores de México y Texas busca revolucionar el tratamiento de enfermedades comunes en la comunidad, combinando tecnología y talento para crear soluciones personalizadas

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Tec de Monterrey/Universidad de Austin
Las herramientas de inteligencia artificial y el análisis genético están ayudando a descubrir conexiones entre factores culturales y enfermedades que afectan especialmente a quienes viven en México y Estados Unidos. (Karina Núñez/Tec de Monterrey)

El Origen Health Research Center (OHRC), proyecto innovador que surgió de la colaboración entre el Tecnológico de Monterrey y la Universidad de Texas en Austin, afianza su posición como actor destacado en el desarrollo de la medicina de precisión dirigida a la población latina.

Durante su primera reunión anual representantes de ambos institutos presentaron los avances de lo que es una de las más grandes apuestas de investigación en México en torno a los problemas de salud que aquejan específicamente a la comunidad de latinos, tanto en México como aquellos que radican en Estados Unidos.

El OHRC busca responder a estos retos mediante una estrategia de ciencia colaborativa, integrando capacidades tecnológicas, clínicas y científicas para combatir enfermedades prevalentes como la diabetes, la obesidad, patologías cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer.

El Dr. Guillermo Torre, rector de TecSalud (área especializada en salud del Tec de Monterrey), resumió la misión de la cooperación con las siguientes palabras:

“Esta alianza representa un llamado a cruzar fronteras —geográficas y del conocimiento— para construir redes de investigación capaces de ofrecer una comprensión más completa de la salud de la población latina en distintas regiones del mundo”.

Tubo de ensayo con muestra de sangre o tejido, superpuesto con una doble hélice de ADN y el gen RPN1 resaltado, rodeado de gráficos e iconos de órganos en un laboratorio.
El Origen Health Research Center impulsa la medicina de precisión enfocada en la salud de la población latina mediante colaboración entre el Tec de Monterrey y la Universidad de Texas en Austin.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La medicina de precisión suma fuerzas para la salud latina

Por su parte, el doctor David Vanden Bout, decano de Ciencias Naturales de la Universidad de Texas en Austin, destacó el valor de la investigación conjunta al señalar que tanto científicos y profesionales de ambos institutos, “trabajan juntos para aprender del vasto banco de datos de salud del Proyecto oriGen e impulsar la investigación apoyados de la tecnología“.

En este caso, el uso de grandes volúmenes de datos y herramientas de inteligencia artificial es una pieza clave que buscan implementar en las investigaciones y que permitirá identificar relaciones complejas entre genética, ambiente y hábitos de vida, abriendo nuevas rutas de prevención y tratamiento.

Como parte de esta estrategia, el centro aprovechará plataformas como el Institute for Obesity Research, el Centro de Primera Infancia y el Proyecto oriGen, que cuenta con una base de datos de 100 mil mexicanos y estudia el impacto de la variabilidad genética en padecimientos de alta incidencia.

El avance científico de la medicina de precisión en la población latina se apoya en la integración de datos genéticos, factores ambientales y estilos de vida, utilizando inteligencia artificial para identificar patrones y proponer tratamientos personalizados.

evento Tec de Monterrey Origen
El OHRC utiliza inteligencia artificial y análisis de grandes bases de datos para identificar la relación entre genética, ambiente y hábitos de vida en la población latina. En el proyecto colaboran doctores y especialistas de ambas instituciones. (Tec de Monterrey)

Las investigaciones en las que trabaja el Origen Health Research Center durante su primer año:

Los resultados iniciales ya incluyen la presentación de nuevas propuestas de financiación y hallazgos científicos relevantes. Las investigaciones que fueron presentadas durante el primer encuentro de oriGen son las siguientes:

  1. Desarrollo de algoritmo con IA que mida el tejido adiposo visceral para evaluar el riesgo de enfermedades metabólicas y cardiovasculares: Este proyecto contó con información del Biobanco del Reino Unido (UK Biobank), y una vez terminado se probará su funcionalidad en el biobanco del proyecto oriGen del Tecnológico de Monterrey. El procedimiento generalmente se realiza con equipos costosos; sin embargo, este proyecto se construye como una opción de mayor accesibilidad social.
  2. Adaptación y uso de una aplicación digital para mejorar el estilo de vida en adolescentes: Se busca realizar intervenciones dirigidas a todos los miembros de la familia, especialmente padres e hijos, con el objetivo de comprender y mejorar su estilo de vida y su condición física, contribuyendo así a la reducción de la obesidad en adolescentes.
  3. Asociación de estrés psicológico y desórdenes metabólicos: A través del perfil de biomarcadores y aplicación de encuestas paraobtener datos que muestren la posible asociación entre el estrés psicológico y su efecto en el desarrollo de posibles desórdenes metabólicos.
evento Tec de Monterrey
El desarrollo de una aplicación digital busca mejorar el estilo de vida y reducir la obesidad en adolescentes latinos mediante intervenciones familiares personalizadas.(Abigail Gómez/Infobae)

Finalmente, cabe mencionar que el OHRC anunció una convocatoria para sumar nuevos proyectos y actores —incluyendo empresas, ONG, fundaciones y sistemas federales— con la finalidad de fortalecer la red de esfuerzos dedicados a la salud latinoamericana.

La Dra. Gabriela Livas, directora del departamento de Desarrollo Humano y Ciencias de la Familia en UT Austin y codirectora del OHRC, sintetizó el alcance de la colaboración:

“Gracias a esta colaboración, podremos aprovechar todo lo que nuestras dos instituciones tienen que ofrecer: recursos informáticos de primer nivel, metodologías de vanguardia, laboratorios de última generación y un profesorado de gran talento que trabajará conjuntamente para desarrollar soluciones sanitarias adaptadas a la población latina”.

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