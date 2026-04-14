Quintana Roo forma su primer escuadrón antiexplosivos: policías estatales reciben entrenamiento antiterrorismo por la Marina

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Por primera vez, el estado de Quintana Roo dispondrá de un equipo específicamente entrenado para enfrentar amenazas derivadas de artefactos explosivos, marcando así un hecho histórico para el futuro de la entidad en el combate de actos de terrorismo.

Ocho integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Estatal recibieron capacitación para adquirir conocimientos militares para el combate de estas amenazas.

Fue así que ocho policías concluyeron una formación intensiva que les permite responder ante situaciones de alto riesgo vinculadas a explosivos, protocolos de actuación ante hechos con armas de destrucción masiva, entre otros.

El equipo completó el curso de Búsqueda, Localización y Neutralización de Artefactos Explosivos (BLONAE), impartido por la Unidad de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina (Semar).

La capacitación, que se extendió por once semanas entre los meses de enero y abril de 2026, la cual abarcó áreas clave como electrónica, química aplicada a explosivos, manejo de detonaciones controladas y destrucción de pertrechos militares.

Capacitación y disciplina en el nuevo equipo especializado

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A diferencia de otros cuerpos policiales que participaron en la formación, los representantes de Quintana Roo fueron los únicos en mantener una permanencia total durante todo el proceso. Este detalle fue resaltado por las autoridades, quienes subrayaron la disciplina, compromiso y profesionalismo demostrados por los elementos estatales a lo largo del adiestramiento.

Durante el curso, los participantes también adquirieron herramientas para actuar ante amenazas con armas de destrucción masiva. El objetivo, según la Secretaría, es dotar a la policía estatal de capacidades operativas avanzadas para fortalecer la seguridad en la entidad.

El hecho de contar con un equipo de estas características marca un antes y un después para el estado. Ahora, Quintana Roo puede responder con mayor eficacia frente a escenarios críticos relacionados con explosivos, reduciendo riesgos tanto para la población civil como para el personal policial.

Implicaciones para la seguridad ciudadana

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La creación de este grupo especializado representa un avance en la estrategia de seguridad de Quintana Roo. La entidad refuerza su capacidad para detectar, neutralizar y destruir artefactos peligrosos, protegiendo tanto instalaciones públicas como privadas.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana reiteró su compromiso con la formación continua de sus elementos y la consolidación de equipos preparados para enfrentar desafíos que antes requerían apoyo externo. Con este paso, la policía de Quintana Roo se coloca a la vanguardia en el manejo de riesgos asociados a explosivos dentro del territorio estatal.

Este hecho fue descrito como "histórico" debido a que es la primera vez que la entidad contará con un cuerpo especializado en este tipo de amenazas. De acuerdo con las autoridades, se busca garantizar una respuesta inmediata y eficaz ante cualquier incidente que ponga en peligro a la ciudadanía, brindando mayor confianza y protección a los habitantes de la región.