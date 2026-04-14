Ruth González no descarta buscar la gubernatura de San Luis Potosí, pero admite que aún no toma una decisión

Ruth González Silva aún no define si buscará la gubernatura de San Luis Potosí en 2027.

La senadora del Partido Verde Ecologista de México, Ruth González Silva, dejó claro que aún no ha tomado una decisión sobre competir por la gubernatura de San Luis Potosí en 2027.

Durante un encuentro con medios en el Senado, afirmó de forma directa: “Yo no he decidido si voy a ir o no voy a ir”, subrayando que su prioridad actual es el trabajo legislativo.

Aunque su nombre ya circula como una de las principales aspirantes, insistió en que los tiempos políticos aún no llegan y que será hasta finales de año —entre noviembre y diciembre— cuando evalúe si participa, dependiendo de las condiciones internas del partido y del respaldo ciudadano.

Definición dependerá de encuestas y del contexto político

González Silva explicó que el proceso interno del partido será clave para determinar quién encabezará la candidatura.

Señaló que existen diversos perfiles competitivos dentro del Verde, tanto hombres como mujeres, y que la decisión se tomará con base en encuestas.

La decisión de Ruth González sobre la gubernatura dependerá de los resultados de las encuestas internas. (especial)

En ese sentido, evitó confirmar si ya está siendo impulsada como candidata, pese a cuestionamientos directos, y reiteró que esperará a que el partido abra formalmente el proceso.

PVEM perfila competir sin alianzas en 2027

Uno de los elementos más relevantes del contexto es que el Partido Verde, encabezado a nivel nacional por Karen Castrejón Trujillo, ha planteado competir en solitario en San Luis Potosí, lo que marcaría una ruptura con Morena en la entidad.

La propia González respaldó esta postura al asegurar que su partido tiene la fuerza suficiente para ganar sin alianzas.

Argumentó que el PVEM es actualmente la primera fuerza política en el estado, a diferencia de Morena, que —según sus dichos— ha quedado rezagado en elecciones recientes.

Tensión con Morena por reglas contra nepotismo

El distanciamiento entre el Verde y Morena se ha intensificado por los lineamientos internos del partido guinda, que buscan impedir candidaturas de familiares de gobernadores en funciones.

El gobernador de San Luis Potosí vetó la "Ley Esposa", que desató polémica al ser vista como un intento para beneficiar a Ruth González. (Instagram)

Esta medida impacta directamente en la figura de González Silva, quien es esposa del actual mandatario estatal, Ricardo Gallardo Cardona.

Aunque la senadora evitó profundizar en el tema, afirmó que por ahora no le preocupa el debate sobre nepotismo, ya que su enfoque está en impulsar iniciativas legislativas.

“Ley esposa” y antecedentes que alimentan la polémica

El nombre de Ruth González también ha estado ligado a la llamada “ley esposa”, una reforma local que buscaba garantizar que la próxima gubernatura fuera encabezada por una mujer, lo que fue interpretado por críticos como un intento de allanar el camino para su eventual candidatura.

Este contexto, sumado a su cercanía con el actual gobierno estatal, ha colocado a la senadora en el centro del debate político nacional, especialmente en la relación entre Morena y el Partido Verde.

Esta iniciativa fue señalada por críticos como un posible ajuste político para favorecer perfiles cercanos al poder.

Una figura clave rumbo a 2027 en San Luis Potosí

Con una trayectoria vinculada al trabajo social y a la gestión pública, González Silva se ha consolidado como uno de los perfiles más visibles del Verde en San Luis Potosí.

Su posible candidatura no solo definiría el rumbo político del estado, sino también el equilibrio de fuerzas entre aliados a nivel nacional.

Por ahora, la senadora mantiene la incógnita abierta, mientras el escenario político se reconfigura rumbo a las elecciones de 2027.